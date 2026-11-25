Attualità · L'ordinanza

Modifiche alla viabilità a Siracusa in occasione delle processioni di Santa Lucia, in programma il 13 e il 20 dicembre. Il settore Mobilità e Trasporti del Comune ha emanato l’ordinanza dirigenziale numero 677 del 24 novembre, con una serie di provvedimenti che interesseranno diverse strade del centro cittadino e di Ortigia, per consentire lo svolgimento degli appuntamenti religiosi in sicurezza.

Per domenica 13 dicembre, dalle 10 alle 23, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione coatta su entrambi i lati in diverse strade interessate dal percorso della processione: Largo Aretusa, Passeggio Aretusa, Largo Amedeo di Savoia Duca d’Aosta, via Ruggero Settimo, Largo Porta Marina, via Savoia, Largo XXV Luglio, piazza Emanuele Pancali, corso Umberto nel tratto tra il Ponte Umbertino e viale Regina Margherita, viale Regina Margherita, Largo Gilippo, piazza Euripide, via Agatocle, via Piave, via Ragusa e piazza Santa Lucia.

Dalle 15 alle 23 sarà inoltre disposto il divieto di transito temporaneo al passaggio della processione nelle strade interessate dal corteo, tra cui piazza Duomo, via Pompeo Picherali, Largo Aretusa, Passeggio Aretusa, Largo Amedeo di Savoia, via Ruggero Settimo, Largo Porta Marina, via Savoia, Largo XXV Luglio, piazza Pancali, Ponte Umbertino, corso Umberto, viale Regina Margherita, Largo Gilippo, via Agatocle, via Piave, via Ragusa e piazza Santa Lucia.

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Ulteriori divieti di sosta, sempre dalle 10 alle 23, saranno istituiti in Riva della Posta, via dei Mille, Riva della Darsena, via Malta e Foro Siracusano.

Dalle 15 e fino al passaggio della processione da corso Umberto, sarà istituito il doppio senso di circolazione sul Ponte Santa Lucia, in Riva della Darsena e in via Malta, nei tratti indicati dall’ordinanza. I veicoli in uscita da Ortigia dovranno seguire un percorso alternativo attraverso via del Forte Casanova, Riva della Posta oppure via Trieste e piazza Pancali, quindi via dei Mille, Ponte Santa Lucia, via Malta e Foro Siracusano.

Previsti anche blocchi alla circolazione in alcune intersezioni, tra via Bengasi e via Somalia, via Malta e Foro Siracusano, corso Umberto e via Perasso.

Dalle 16 alle 23 saranno inoltre interessate via Torino, nel tratto tra viale Teocrito e via Unità d’Italia, e via Unità d’Italia, con limitazioni al transito salvo quello locale.

Per i bus turistici sarà vietata la sosta al parcheggio Molo Sant’Antonio dalle 12 alle 23. Successivamente potranno sostare al parcheggio Elorina.

Anche domenica 20 dicembre sono previste modifiche alla circolazione. Dalle 10 alle 24 sarà istituito il divieto di sosta con rimozione coatta in via Ragusa, viale Luigi Cadorna, nel tratto indicato dall’ordinanza, Largo Polizzello, via Dinologo, piazza della Vittoria, via Di Natale, via Mauceri, via Testaferrata, corso Gelone, corso Umberto e piazza Archimede.

Dalle 15 alle 24 sarà disposto il divieto di transito temporaneo al passaggio della processione lungo il percorso che interesserà piazza Santa Lucia, via Ragusa, viale Cadorna, Largo Polizzello, via Dinologo, piazza della Vittoria, via Di Natale, via Mauceri, via Testaferrata, corso Gelone, via Catania, corso Umberto, Ponte Umbertino, piazza Pancali, Largo XXV Luglio, corso Matteotti, piazza Archimede, via Roma, piazza Minerva e piazza Duomo.

Divieti di sosta con rimozione coatta dalle 10 alle 24 saranno inoltre istituiti in Riva della Posta, via dei Mille, Riva della Darsena, via Malta, via Tripoli e via Ticino.

Dalle 17 e fino al passaggio della processione dal Ponte Umbertino sarà istituito il doppio senso di circolazione sul Ponte Santa Lucia, in Riva della Darsena e in via Malta. Anche in questa occasione i veicoli in uscita da Ortigia dovranno seguire un percorso alternativo attraverso via del Forte Casanova, Riva della Posta o via Trieste, piazza Pancali, via dei Mille, Ponte Santa Lucia, via Malta e via Tripoli.

Dalle 17 e fino al passaggio del corteo da Largo XXV Luglio saranno inoltre previsti blocchi in diverse intersezioni, tra cui piazzale Marconi, via Tripoli, via Bengasi, via Gioberti, via Rizza e via Elorina, con ulteriori indicazioni per i veicoli in ingresso e in uscita dalla città e da Ortigia.

Dalle 15 alle 18 sarà vietato il transito in via Torino, nel tratto tra viale Teocrito e via Unità d’Italia, fatta eccezione per il traffico locale. Anche il 20 dicembre sarà vietata la sosta dei bus turistici al parcheggio Molo Sant’Antonio dalle 12 alle 23, con possibilità di utilizzare successivamente il parcheggio Elorina.

L’ordinanza prevede infine l’installazione della segnaletica temporanea e di cartelli di pericolo generico con la dicitura “cera sull’asfalto” lungo le strade interessate dal passaggio delle processioni.