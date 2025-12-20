Siracusa, processo Asmundo: condannato a 6 anni l’ex assessore regionale Pippo Sorbello. Assolto Vincenzo Formica

Il Tribunale di Siracusa ha emesso ieri la sentenza nel processo Asmundo, iniziato a settembre 2023 contro presunti esponenti del clan Nardo, coordinato dalla DDA di Catania con il supporto del Reparto Operativo dei Carabinieri di Siracusa (Roni) e del Comando provinciale dei Carabinieri di Siracusa.

Il Collegio, presieduto dal giudice Antonella Coniglio, a latere i giudici Giuliana Catalano e Ilenia Anna De Giovanni, ha condannato Pippo Sorbello a 6 anni e 8 mesi di reclusione, difeso dagli avvocati Rametta e Ziccone. Salvatore Rasizzi ha ricevuto una condanna 8 anni e 6 mesi, con la difesa dell’avvocato Zizzi, mentre Salvatore Arrabito è stato condannato a 7 anni e 6 mesi, assistito dall’avvocato Pera di Augusta.

L’accusa era quella di aver accettato la promessa di ottenere voti in cambio di denaro.

Vincenzo Formica, ritenuto dalla Procura reggente del clan Nardo nel territorio di Villasmundo-Melilli e per il quale il PM della DDA di Catania, Aliotta, aveva chiesto 16 anni, è stato assolto per non aver commesso il fatto. La difesa era curata dall’avvocato Luigi Latino.