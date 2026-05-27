Siracusa, processo per la morte di Timida: presenti animalisti e volontari ma udienza rinviata

A oltre un anno dalla morte della cagnolina Timida, il caso approda davanti al Tribunale di Siracusa. Una vicenda che nell’aprile 2025 aveva profondamente scosso la città: Timida, cane di quartiere accudito da anni da volontarie e residenti della zona Isola-Lido Sacramento, venne trovata morta sui binari ferroviari dopo un raid che distrusse anche cucce e una colonia felina.

Secondo la ricostruzione accusatoria, un uomo di 56 anni avrebbe commissionato per 350 euro lo sgombero dell’area antistante la propria struttura ricettiva. Un incarico che sarebbe poi passato a un 48enne e infine a un giovane di 27 anni indicato come esecutore materiale.

L’inchiesta, coordinata dalla Procura di Siracusa, ipotizza un piano preciso: eliminare la presenza degli animali dalla zona. Le cucce sarebbero state distrutte e scaraventate in mare, mentre Timida e un altro cane, Tommy, sarebbero stati caricati in auto e abbandonati. Per Timida il destino fu atroce: la cagnolina morì travolta da un treno sui binari della ferrovia. Tommy invece riuscì a salvarsi e venne successivamente adottato.

L’udienza è stata rinviata al 9 giugno per l’assenza degli imputati, ma fuori dal Palazzo di Giustizia erano presenti numerose volontarie animaliste, rappresentanti di associazioni, guardie zoofile e cittadini. Presenti anche l’assessore comunale al Randagismo, Palma Vasques, e il consigliere comunale Cosimo Burti, promotore della mozione approvata dal Consiglio comunale con cui è stato chiesto al Comune di Siracusa di costituirsi parte civile nel procedimento.