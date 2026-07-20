Siracusa, profanato sepolcro del col. Luigi D’Anna: rubata preziosa epigrafe bronzea

Cronaca · Cimitero

Un nuovo atto contro la memoria storica della città. È stata trafugata dal Cimitero Comunale di Siracusa la lastra tombale in rilievo bronzeo dedicata al Colonnello Luigi D’Anna, ufficiale di fanteria scomparso nel 1929. A denunciare l’accaduto è stata l’Associazione Culturale “Lamba Doria”, che ha presentato formale esposto presso la Stazione dei Carabinieri di Ortigia.

La data esatta del furto non è ancora stata accertata, ma resta grave il danno arrecato a un manufatto di particolare valore storico e artistico. L’epigrafe, realizzata alla fine degli anni Venti del secolo scorso, era infatti sottoposta alla tutela della Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali di Siracusa.

Secondo quanto denunciato dall’associazione, il gesto si inserisce in una preoccupante serie di episodi che vedono i cimiteri cittadini presi di mira da ladri interessati soprattutto agli elementi decorativi in bronzo e nei metalli pregiati. Un fenomeno che non rappresenta soltanto un danno materiale, ma anche una ferita profonda al patrimonio della comunità e al rispetto dovuto ai luoghi della memoria.

«Non si tratta soltanto della sottrazione di un manufatto – sottolineano dall’Associazione Lamba Doria – ma di un’offesa alla memoria di un uomo che ha servito il Paese e alla storia della nostra città».

Per restituire dignità al luogo di sepoltura del Colonnello D’Anna, l’associazione, in collaborazione con il Direttore del Cimitero Comunale di Siracusa, Architetto Giovanni Favuzza, ha avviato un progetto di recupero: realizzare una fedele riproduzione dell’opera trafugata e ricollocarla sulla tomba.

L’iniziativa vuole essere un segnale concreto contro l’abbandono e il degrado dei luoghi sacri, riaffermando il valore della tutela del patrimonio funerario e monumentale siracusano.

Non è la prima volta che elementi legati alla memoria storica della città vengono presi di mira. Negli anni scorsi si sono registrati altri episodi di sottrazione o danneggiamento di manufatti commemorativi, suscitando la preoccupazione delle associazioni impegnate nella salvaguardia del patrimonio storico locale.

L’auspicio ora è che le indagini possano fare luce sull’accaduto e che il monumento dedicato al Colonnello Luigi D’Anna possa presto tornare al suo posto, come testimonianza di storia e memoria per le future generazioni.