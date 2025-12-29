Siracusa, Progetto Formativo BLSD – Basic life support and Defibrillation: ultimo appuntamento dell’anno

Ultimo appuntamento formativo dell’anno all’insegna della diffusione di manovre salvavita di rianimazione cardio polmonare e uso del defibrillatore attraverso il Progetto Formativo BLSD – Basic life support and Defibrillation promosso da AssoFormatori con l’Associazione Ambiente e Salute Odv – Ets di Siracusa.

Stavolta ospiti ancora una volta della struttura Sportiva Sun Club di Siracusa, struttura Sportiva già Cardio Protetta da diversi anni grazia anche alla presenza di un defibrillatore sempre disponibile e accessibile a tutti i fruitori del centro in caso di necessità. Il corso è stato organizzato grazie alla volontà della titolare Viviana Venticinque.

Al Corso BLSD hanno partecipato quindici tra Istruttori di varie discipline sportive e assistenti di segreteria. L’attività Formativa è stata curata dal Formatore Nazionale Giuseppe Laurettini e dagli Istruttori Riccardo Nitto e Simone Giuca. I corsisti fra nuovi e aggiornamenti, hanno imparato le tecniche di BLSD – Basic Life Support secondo raccomandazioni Internazionali “Ilcor”, facendosi promotori anch’essi di diffondere la cultura del primo soccorso. In particolare hanno imparato ad attivare la “catena della sopravvivenza”, a gestire e fronteggiare un’emergenza attraverso il riconoscimento di un arresto cardiaco, allertare il servizio medico d’emergenza con la chiamata al numero unico Nazionale “112” e a praticare una RCP- rianimazione cardio polmonare – e attivare un DAE – defibrillatore semiautomatico esterno.

È stato affrontato anche l’argomento riguardante il soffocamento da corpo estraneo in età adulta e pediatrica con la manovra salvavita di Heimlich. In conclusione sono state effettuate le prove pratiche, realizzate su manichini didattici ad alta tecnologia. E tutti i partecipanti hanno ricevuto il brevetto internazionale.

“Chiudiamo un altro anno ricco di attività formative nel territorio – dice Giuseppe Laurettini –, ma già l’anno nuovo riserverà importanti novità in favore di tutta la comunità come il proseguo e il completamento del Progetto Comunale di Democrazia Partecipata “Belvedere nel Cuore” con l’installazione di quattro Defibrillatori c/o il Panificio Carbè in Piazza Bonanno, Farmacia Di Luca in via Indipendenza, Circoscrizione di Quartiere – Biblioteca e Polizia Municipale in Piazza Eurialo, Associazione Ambiente e Salute ODV – VAB e la formazione di oltre duecento “First Responders di Comunità”.