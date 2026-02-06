Siracusa, progetto sperimentale di Anci Sicilia e Comune per i giovani, lunedì il primo incontro

Lunedì prossimo (9 febbraio), alle 10, all’Urban Center di Siracusa (via Nino Bixio 1) si terrà l’incontro “Giovani, istituzioni e comunità – Costruire insieme il futuro”, evento di presentazione del progetto sperimentale promosso da Anci Sicilia e Comune di Siracusa per rafforzare la cittadinanza attiva, le politiche giovanili e il dialogo tra le generazioni.

Il progetto nasce dal protocollo d’intesa siglato il 12 dicembre 2025 e punta a ridurre la distanza tra cittadini e istituzioni, affrontando alcune fragilità che colpiscono le nuove generazioni: dispersione scolastica, condizione NEET, disagio sociale, dipendenze e bullismo.

Il cuore dell’iniziativa è la sperimentazione di un modello strutturato di “amministrazione condivisa”, basato sulla collaborazione tra pubblica amministrazione e cittadini attivi. I cittadini non si sostituiscono all’ente locale ma partecipano in modo competente e responsabile alla cura dei beni comuni, alla progettazione di interventi e alla costruzione di politiche pubbliche condivise. Il Comune di Siracusa avrà il ruolo di cabina di regia, mentre Anci Sicilia coordinerà, accompagnerà e valuterà l’intero percorso, con l’obiettivo di verificarne la replicabilità in altri comuni siciliani.

Il progetto si sviluppa lungo due percorsi complementari. Da un lato, attività di sensibilizzazione, formazione e cittadinanza attiva che coinvolgono giovani, famiglie ed educatori attraverso laboratori, reti territoriali e azioni sperimentate in due aree pilota della città, per costruire fiducia e modelli replicabili; dall’altro, un lavoro su dati e “Indice di divario generazionale” per trasformare l’analisi dei bisogni in interventi mirati su benessere, istruzione, lavoro e inclusione, contrastando dispersione scolastica, disagio e inattività giovanili.

Il programma dell’incontro, moderato da Giuseppe Gallo, prevede gli interventi di: Paolo Amenta, presidente Anci Sicilia; Marco Zappulla, assessore alle Politiche sociali e giovanili di Siracusa; Giancarlo Pavano, consulente Politiche giovanili di Anci Sicilia; Alessandro Drago, presidente Consulta provinciale degli studenti; Costanzo Maria, docente; Stefano Elia, presidente Associazione Kolbe.