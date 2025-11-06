Siracusa, proiettile rinvenuto nel cuore di Ortigia: rilievi della Scientifica

Un proiettile è stato rinvenuto questa mattina in via dei Santi Coronati, nel cuore di Ortigia. A notarlo sono stati alcuni agenti della Polizia di Stato in servizio nella zona, che hanno immediatamente allertato i colleghi della Scientifica per i rilievi del caso.

Dai primi accertamenti sembrerebbe trattarsi di un colpo a salve calibro 8 mm. Il proiettile è stato repertato e rimosso dagli agenti della Scientifica, che lo hanno prelevato e refertato. Gli investigatori stanno adesso cercando di risalire alla provenienza del colpo e di capire se lo stesso sia stato smarrito accidentalmente o se possa essere collegato ad altri episodi.