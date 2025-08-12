Siracusa pronta ad accogliere e curare bambini e neonati da Gaza: l’ospedale Umberto I aderisce all’iniziativa

L’ospedale Umberto I di Siracusa si prepara a offrire cure e assistenza ai pazienti più fragili provenienti dalla Striscia di Gaza, in particolare neonati e minori in condizioni critiche. La proposta, avanzata dal sindaco di Siracusa in una lettera ufficiale inviata ieri al direttore generale dell’Asp, è stata accolta con entusiasmo e disponibilità.

L’iniziativa si inserisce in un’azione solidale condivisa con altre realtà italiane, con l’obiettivo di dare una possibilità di cura e di vita a chi è colpito da una delle più gravi emergenze umanitarie del nostro tempo.





“Siracusa – ha sottolineato il sindaco – ha sempre dimostrato di saper unire competenza, solidarietà e accoglienza. Lo faremo ancora, mettendo in campo la professionalità dei nostri medici, infermieri e operatori sanitari, e il calore di una comunità che non si tira mai indietro quando c’è da proteggere la vita”