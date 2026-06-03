Siracusa pronta ad accogliere la prima edizione della Syragon Cup di basket: nove squadre da Sicilia e Calabria per il torneo Esordienti

Siracusa si prepara a diventare per tre giorni la capitale del minibasket. Dal 5 al 7 giugno andrà infatti in scena la prima edizione della Syragon Cup, torneo dedicato alla categoria Esordienti che porterà in città giovani atleti, tecnici, dirigenti e famiglie provenienti da tutta la Sicilia e dalla Calabria.

La manifestazione, organizzata dall’ASD Siracusa Basket, vedrà la partecipazione di nove squadre: Academy Palermo A, Academy Palermo B, Airam Caltanissetta, Invicta Caltanissetta, Virtus Ragusa, Fortitudo Agrigento, Raptors Palermo, Pallacanestro Viola Reggio Calabria e Siracusa Basket. Le gare si svolgeranno tra il Campo Alessandro Gentile -Talete, la palestra dell’Istituto Agrario e la palestra Akradina “Pino Corso”, sede delle finali e delle premiazioni in programma domenica 7 giugno.

Dietro l’organizzazione dell’evento c’è il lavoro di un gruppo composto da Giuseppe Bonaiuto ed Elisabetta Caracò per il Siracusa Basket, insieme a Marco Russo e Carlotta Tarocchi, e ad Andrea Spinoccia e Audrey Vella, che hanno contribuito alla costruzione di un appuntamento pensato non solo come competizione sportiva ma anche come momento di crescita e condivisione per i più giovani.

“È con grande orgoglio che, a nome di tutta la Siracusa Basket, vi diamo il benvenuto alla prima edizione della Syragon Cup – dicono Caracò e Bonaiuto -. Quando abbiamo immaginato questo torneo, avevamo un obiettivo semplice: creare una giornata di sport vero, dove i protagonisti sono i bambini e il minibasket: scuola di vita prima che competizione. Oggi la nostra città ospita squadre da tutta la regione e oltre, giovani atleti e tantissime famiglie. A voi allenatori, dirigenti e società ospiti va il nostro primo grazie: senza la vostra fiducia e la vostra presenza, la Syragon Cup sarebbe rimasta solo un’idea. Ai nostri piccoli atleti chiediamo: giocate con il sorriso, aiutate un compagno in difficoltà e stringete la mano all’avversario. Se farete questo, avrete già vinto tutti. Un ringraziamento speciale allo staff, agli arbitri, al Comune di Siracusa, alla FIP, a Confcommercio Siracusa e a chi ha creduto insieme a noi in questa prima edizione. Che la Syragon Cup sia l’inizio di una lunga tradizione. Buon minibasket a tutti!”

Il torneo nasce infatti con una filosofia ben precisa, sintetizzata nel motto “Jocate filici!”, e nel manifesto educativo dei “cinque sensi”, attraverso cui il basket viene raccontato come una scuola di vita. Vista, udito, tatto, gusto e olfatto diventano metafore sportive per insegnare ai ragazzi il valore dell’ascolto, della collaborazione, del rispetto delle regole e del gioco di squadra.

L’iniziativa gode del patrocinio della FIP Sicilia, del Comune di Siracusa e di Confcommercio Siracusa. Nel volume ufficiale della manifestazione, la presidente del Siracusa Basket Elisabetta Caracò e il capo allenatore Giuseppe Bonaiuto sottolineano come l’obiettivo della Syragon Cup sia quello di “creare una giornata di sport vero, dove i protagonisti sono i bambini e il minibasket: scuola di vita prima che competizione“.

Durante le premiazioni, i riflettori si accenderanno anche sul valore della solidarietà: sul parquet della Palestra Akradina verrà infatti consegnato un assegno simbolico a favore dell’Associazione WonderLAD, nata nel 2010 per stare accanto ai bambini e alle loro famiglie nel percorso oncologico. Un gesto concreto per ricordare che lo sport, a partire dal minibasket, può essere un mezzo per fare squadra anche nelle sfide più difficili della vita.

La Syragon Cup si candida così a diventare un appuntamento fisso del calendario giovanile, capace di unire sport, turismo e promozione del territorio, offrendo ai giovani cestisti un’esperienza di confronto e crescita in una delle città più belle della Sicilia.

Il valore culturale e l’impatto sul territorio sono confermati dal patrocinio istituzionale di FIP Sicilia, del Comune di Siracusa e di Confcommercio Siracusa. Gli organizzatori rivolgono un sentito ringraziamento al Capo di Gabinetto del Comune di Siracusa Giuseppe Gibilisco, al Presidente della FIP Sicilia Cristina Correnti e al Presidente Provinciale di Confcommercio Francesco Diana.

Un ringraziamento fondamentale va inoltre alle aziende del territorio che sostengono la manifestazione con il loro prezioso contributo: Rio Casamia, Studio Dentistico Dott. Fabrizio Cavalieri, Terre Maugeri, Apollonion, Bar Leonardi 1973, Kromics, Dott.ssa Desirèe Puglisi, Orlando Salvatore & C. Srl, Sciara – La Terra del Pistacchio, Studio Cardiologico Dott. Giombattista Barrano, GE.S.P.I. Srl.