Siracusa, pronta la rivista “Madonna delle Lacrime” per fedeli e pellegrini

A partire da questa settimana, i fedeli ed i pellegrini riceveranno la Rivista «Madonna delle Lacrime», che contiene notizie e programmi del Santuario, una pagina che ricorda il compianto Arcivescovo emerito di Siracusa – il defunto Mons. Giuseppe Costanzo, morto lo scorso 2 settembre 2025 – un approfondimento sul particolare legame tra San Carlo Acutis e la Madonnina di Siracusa, il messaggio dell’Arcivescovo di Siracusa per il 73° Anniversario della Lacrimazione, la via Crucis di Gesù nella guerra degli uomini con disegni di Laura Nicotra e le visite del Reliquiario delle Lacrime della Madonna accompagnate da riflessioni mariane.

La rivista rappresenta uno degli strumenti per diffondere il messaggio delle Lacrime della Madonna, mantenendo vivo il legame con i devoti, che attraverso di essa seguono la vita e le iniziative del Santuario.

Il Rettore nella sua lettera introduttiva ha annunciato una particolare iniziativa: le intenzioni di preghiere e le richieste di Grazie che saranno presentate al Santuario di Siracusa, dal mese di agosto saranno posizionate all’interno della teca che custodisce il Quadretto miracoloso della Madonna delle Lacrime, tramite un pendrive USB che sarà periodicamente aggiornato.

Un gesto simbolico che vuole porre sotto lo sguardo amorevole della Madonnina le gioie, i dolori e le speranze di quanti si affidiamo al Suo Cuore di Madre.

Quanti giungeranno in Basilica potranno ritirare liberamente una copia della Rivista all’ingresso della Cripta o nelle segreterie del Santuario.

Il Rettore don Aurelio Roberto Russo ringrazia quanti con la preghiera e le offerte sostengono le attività pastorali e caritative del Santuario Madonna delle Lacrime.