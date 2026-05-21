Siracusa, pronto un piano di lavori: pista “Rossana Maiorca”, ciclabili urbane e la corsia pedonale nelle vie Delfica e Lo Bello

La realizzazione della corsia pedonale lungo le vie Delfica e Concetto Lo Bello e, a seguire, la manutenzione della pista ciclopedonale intitolata a Rossana Maiorca e delle ciclabili urbane compongono un piano di interventi che sarà realizzato a partire dai prossimi giorni. Ne dà notizia l’assessore alla Mobilità e trasporti di Siracusa Enzo Pantano. ​Le opere sono state affidate alla ditta Sirel Appalti s.r.l., per un costo complessivo di 74.297,27 oltre Iva.

“Inizieremo – spiega l’assessore – con la posa di 500 paletti a difesa dei tracciati pedonali di via Delfica e via Lo Bello, sino al congiungimento con quelli già posizionati lungo viale Acradina. Molti cittadini ci avevano segnalato la pericolosità delle due strade per chi si sposta a piedi e con questo intervento diamo una risposta a una legittima richiesta di sicurezza”.

​Subito dopo si passerà alla manutenzione della pista ciclabile Rossana Maiorca. “Abbiamo previsto – aggiunge Pantano – il rifacimento di un chilometro circa di staccionata, sostituendo le porzioni mancanti o danneggiate. Utilizzeremo paletti in castagno, in continuità con la palizzata esistente. Interverremo anche su diverse centinaia di metri quadrati di piano di calpestio, rovinato dalla piogge dei mesi scorsi, che sistemeremo con pietrisco e ghiaia”.

​Quanto alle piste ciclabili urbane, è prevista una doppia operazione: il riposizionamento dei cordoli in cemento staccati e la verniciatura del fondo blu per un totale di 2,3 chilometri; e poi l’installazione di 62 rastrelliere portabici di varia tipologia, sia in acciaio sia in conglomerato cementizio. ​”Tutte queste azioni – conclude l’assessore Pantano – sono anche il frutto della collaborazione con i consiglieri comunali, a quali va un ringraziamento per l’attenzione mostrata verso questi temi”.