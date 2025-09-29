Siracusa, prorogata la mostra Antonello da Messina. Marco Delogu

Prorogata fino al prossimo 2 novembre la mostra Antonello da Messina. Marco Delogu, molto apprezzata dal pubblico nelle sale della Galleria Regionale di Palazzo Bellomo.

Ancora una volta il Museo siracusano – custode di una collezione unica che documenta lo sviluppo della civiltà mediterranea, dall’età bizantina al XVII secolo – si confronta con i linguaggi contemporanei chiamando il fotografo romano a mettere in dialogo cinque dei suoi lavori con cinque delle opere più importanti di Antonello da Messina, uno dei grandi maestri del Rinascimento, al quale Delogu si ispira per la manipolazione della luce con il suo caratteristico focus selettivo, la sua inquadratura calibrata e il monocromo denso.

Antonello da Messina, il principale pittore siciliano del Quattrocento, è stato il primo a indagare il complesso equilibrio tra luce, atmosfera e attenzione al dettaglio tipico della pittura fiamminga con la monumentalità e spazialità della scuola italiana.

Marco Delogu è fotografo, editore, curatore e organizzatore di progetti artistici. Le sue opere sono state esposte in Italia e all’estero e fanno parte di importanti collezioni internazionali.