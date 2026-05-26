Siracusa, prosegue il progetto First Responders: formazione BLSD alla The Academy of English

Continua passo dopo passo il progetto formativo all’insegna della diffusione delle manovre salvavita di rianimazione cardiopolmonare nella città di Siracusa, attraverso il progetto First Responders di Comunità, promosso da AssoFormatori insieme a Ambiente e Salute Odv – Ets.

L’ultima tappa si è svolta presso The Academy of English Cambridge English Platinum Centre, nel cuore di piazzale San Marziano.

L’iniziativa, fortemente voluta dai titolari Sean e Peter Neri, conferma l’attenzione della struttura verso la sicurezza: la scuola è infatti dotata da anni di un defibrillatore, disponibile e accessibile a tutti i fruitori in caso di necessità, in attesa dell’arrivo del servizio medico di emergenza 112/118. Il personale era già stato formato due anni fa con un corso BLSD e oggi ha preso parte a un nuovo appuntamento di aggiornamento e a nuove sessioni formative.

Al corso BLSD hanno partecipato 17 dipendenti, tra aggiornamenti e nuove certificazioni, di cui otto anche al corso di primo soccorso aziendale.

L’attività formativa è stata curata dal formatore nazionale Giuseppe Laurettini, dall’istruttore Simone Giuca, dalla psicologa e psicoterapeuta Dott.ssa Laura Monteleone e dal medico Dott.ssa Elisabetta Russo.

Durante il percorso, i corsisti hanno appreso le tecniche di BLSD – Basic Life Support and Defibrillation, secondo le raccomandazioni internazionali ILCOR, imparando ad attivare la “catena della sopravvivenza”, riconoscere un arresto cardiaco, allertare correttamente il servizio medico di emergenza tramite il numero unico nazionale 112, praticare la rianimazione cardiopolmonare (RCP), utilizzare il DAE, applicare la posizione laterale di sicurezza, intervenire nei casi di soffocamento da corpo estraneo in età adulta e pediatrica con la manovra di Heimlich, oltre ad acquisire nozioni fondamentali di primo soccorso.

Il corso si è concluso con le prove pratiche su manichini didattici ad alta tecnologia e con il rilascio, a tutti i partecipanti, del brevetto internazionale.