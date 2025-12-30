Siracusa, prosegue oggi la discussione sul bilancio. Critiche dall’opposizione

È proseguito senza pause fino a tarda serata il dibattito in Consiglio comunale sul bilancio di previsione 2026-2028 iniziato ieri mattina. Finita la discussione generale, l’Aula è passata all’esame degli emendamenti, a partire da quelli sul Documento unico di programmazione che è parte integrante della proposta.

Sono stati discusse per prime le modifiche presentate dalle commissioni consiliari. Su proposta della quarta commissione, illustrati dal presidente Ivan Scimonelli (estensore Andrea Buccheri), nello strumento di programmazione sono stati introdotti: la pulizia del canali di Tivoli per evitare gli allagamenti; la realizzazione di un parcheggio in viale Epipoli a servizio dell’ospedale Rizza; il completamento della rotatoria nel piazzale dell’Arenella; gli interventi per migliorare la raccolta dell’acqua piovana e per evitare l’allagamento delle vie Premuda, Fratelli Sollecito, Vermexio e Privitera.

La commissione Cultura, presieduta da Giovanni Boscarino, è riuscita a far inserire nel Dup: la riqualificazione della Balza Acradina, l’affido della gestione dei bagni pubblici, la valorizzazione del gemellaggio con la Città di Würzburg, l’avvio di un concorso per l’intitolazione del Teatro comunale, l’istituzione di uno scuolabus, la valorizzazione dell’area intitolata a Giovanni Paolo II, la celebrazione del sessantesimo anniversario della morte di Elio Vittorini; l’organizzazione di un’esposizione filateliche di livello nazionale, la valorizzazione nelle scuole della storia cittadina, l’informatizzazione delle biblioteche comunali e l’implementazione della biblioteca digitale su piattaforma Mlol.

Su proposta della terza commissione, presieduta da Andrea Buccheri che li ha illustrati, è stato previsto: di anticipare al mese di maggio l’installazione dei 5 solarium cittadini aggiungendone un sesto alla tonnara di Santa Panagia; di revisionare il regolamento sulla stazioni radio-base; di censire i varchi di accesso al mare e di eliminarne gli impedimenti alla fruizione; di sottoscrivere una convenzione con il Libero consorzio per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti abbandonati sulla strade provinciali. Esauriti gli emendamenti delle commissioni, la seduta è proseguita con l’esame della modifiche proposte dai singoli consiglieri fino a quando è caduto il numero legale dopo 14 ore consecutive di lavori e l’aula si è aggiornata a stamattina per proseguire la discussione.

Soddisfazione è stata espressa dal presidente Gianni Boscarino.

“Il Consiglio comunale ha dimostrato maturità e grande senso di responsabilità verso alcuni dei temi più importanti della vita cittadina. Non era per nulla scontato che tutti i presenti in aula votassero favorevolmente i nostri emendamenti e per questo sono loro riconoscente. Ringrazio in modo particolare i colleghi della seconda commissione, i quali hanno lavorato con spirito di sacrificio e grande abnegazione per elaborare emendamenti che intendono migliorare alcune dinamiche cittadine. I frutti del nostro lavoro, ne sono convinto, si vedranno. Si tratta, d’altronde di venire incontro alle esigenze di una fascia di popolazione. Mi riferisco principalmente ai genitori che incontrano ogni giorno delle difficoltà per accompagnare i propri figli a scuola. L’istituzione di un mezzo pubblico va proprio in questa direzione. Importante anche valorizzazione le nostre risorse culturali informatizzando le biblioteche comunali e parlando nelle scuole della storia di Siracusa. Non possiamo dimenticare inoltre uno scrittore importante come Elio Vittorini. Il sessantesimo anniversario della sua scomparsa deve essere ricordato nel migliore dei modi”.

Critico il gruppo consiliare di Forza Italia con i consiglieri Burti, Barbone, De Simone, Marino, Gennuso e La Runa.

“La maggioranza non ha retto il confronto e dopo 14 ore di lavori in aula ha preferito abbandonare l’aula, gettando la spugna poco prima di mezzanotte. Forza Italia continuerà con tenacia a portare la voce inascoltata di una città non tutelata da questa amministrazione. Il gruppo di Forza Italia ha tenuto testa alla maggioranza che sostiene il sindaco Francesco Italia che, a un certo punto, non ha più retto il confronto e fatto mancare il numero legale per proseguire nella trattazione degli emendamenti. Si ripartirà oggi con la discussione sull’emendamento numero 28 sui 300 presentanti e Forza Italia si impegnerà per mantenere al centro del dibattito le reali e necessarie esigenze della città”.

Il gruppo consiliare del Partito Democratico condanna con assoluta fermezza quanto accaduto nella tarda serata di ieri.

“Alle 23, per esclusiva responsabilità della maggioranza, è venuto meno il numero legale, impedendo la prosecuzione dei lavori e bloccando il confronto su temi centrali per la città, a partire dal bilancio – le parole dei consiglieri Massimo Milazzo, Sara Zappulla e Angelo Greco -. Il Partito Democratico aveva già espresso una posizione chiara e critica rispetto alla decisione della maggioranza di sconvocare la seduta di bilancio prevista per il 29 dicembre, una scelta che aveva mostrato tutta la fragilità di una gestione confusa e priva di visione. Quanto accaduto ieri sera, però, segna un punto ancora più basso: la stessa maggioranza che convoca il Consiglio comunale e ne stabilisce date e ordini del giorno non è stata in grado di garantire la propria presenza in aula e di affrontare la discussione. Non si tratta di un incidente tecnico né di una casualità. È un problema politico serio, che certifica l’incapacità di questa amministrazione di reggere il confronto democratico e di assumersi la responsabilità delle scelte che essa stessa impone all’aula e alla città. Il gruppo consiliare del Partito Democratico tornerà domani in Consiglio comunale, con senso delle istituzioni e rispetto per i cittadini, per continuare la discussione sugli emendamenti presentati. Proposte concrete, costruite con attenzione e finalizzate esclusivamente a migliorare il bilancio e rispondere ai bisogni reali della comunità. Resta però un dato inequivocabile: questa maggioranza dimostra di non essere in grado non solo di governare la città ma neanche il Consiglio comunale”.

Per Paolo Romano (FdI) maggioranza senza numeri, seduta fiume e grave irresponsabilità politica.

“La seduta di Consiglio comunale dedicata al bilancio, iniziata alle 10 del mattino e conclusasi solo alle 23.45, rappresenta l’ennesima dimostrazione dell’inefficienza e della confusione che caratterizzano l’azione della maggioranza. Dopo una giornata estenuante di lavori, è stata proprio la maggioranza a far venire meno il numero legale, interrompendo inspiegabilmente la seduta e bloccando l’iter di approvazione del bilancio. Un fatto grave e politicamente irresponsabile, soprattutto considerando che la maggioranza stessa aveva poco prima portato in aula un provvedimento del tutto inusuale, nel quale sono stati fatti confluire, in un’unica proposta, diversi atti e provvedimenti cardine per l’ente. Un metodo che giudichiamo inaccettabile: accorpare decisioni fondamentali in un solo atto, senza il necessario confronto e con evidenti forzature procedurali, significa mortificare il ruolo del Consiglio comunale e compromettere la trasparenza amministrativa. Ancora più grave è che tutto ciò avvenga su un bilancio che presenta già forti criticità, carenze di visione e scarsa capacità di rispondere concretamente ai bisogni dei cittadini. La mancanza di numeri e di compattezza all’interno della maggioranza certifica un fallimento politico che ora si riflette direttamente sul funzionamento dell’ente. Come Fratelli d’Italia continueremo a svolgere con serietà e responsabilità il nostro ruolo di opposizione, vigilando affinché il bilancio comunale venga discusso con il rispetto dovuto alle istituzioni e, soprattutto, ai cittadini che meritano un’amministrazione efficiente, trasparente e all’altezza delle proprie responsabilità”.

Assente in aula per impegni familiari, a margine della prima parte di discussione è intervenuto anche il consigliere comunale Paolo Cavallaro di Fratelli d’Italia.

Ho voluto fermamente affermare il principio del rispetto del lavoro della commissione, da chiunque provengano le proposte, e della volontà dei consiglieri che si sono espressi in aula votando un atto di indirizzo. Ritengo fondamentale che l’Amministrazione attiva recepisca in automatico nei propri atti programmatori tutte le proposte che vengono dalle commissioni e dal consiglio comunale, inserendole nel DUP e appostando le somme in bilancio. Da chiunque venga la proposta, una volta esitata favorevolmente, la stessa deve trovare realizzazione e prima ancora ingresso negli atti programmatori. Non è solo questione di garbo istituzionale ma anche di rispetto della volontà popolare che si esprime attraverso i suoi rappresentanti. Ecco perché sono lieto che gli emendamenti al Documento unico di programmazione (DUP), che ho fermamente voluto proporre alla seconda commissione e poi dalla stessa approvati, abbiano avuto il via libera anche dal consiglio comunale. Si tratta, in alcuni casi, nello specifico, di mozioni già votate dall’aula o dalle commissioni, che inspiegabilmente erano rimaste fuori dalla proposta della Giunta comunale e precisamente: 1) la valorizzazione della Balza Acradina, contenuta nella mozione a firma del gruppo di Fdi approvata dal consiglio comunale con delibera n.39/2024; 2) della valorizzazione dell’area della stessa in cui parlò il Santo Papa Giovanni Paolo II (mozione del consigliere Imbrò approvata dalla commissione il 5.5.25); 3) della valorizzazione del gemellaggio con la città di Wurzburg (mozione a firma del gruppo di Fdi approvata in consiglio comunale l’ anno scorso a cui è seguito il lungo inter di formalizzazione); 4) dell’intitolazione del teatro comunale ad una personalità illustre nel campo delle arti, attraverso una procedura di consultazione popolare e il vaglio di una commissione tecnica (proposta a mia firma e deliberata, dopo diverse audizioni e modifiche, l’anno scorso dalla seconda commissione e rimasta seppellita negli uffici comunali e mai giunta in aula); 5) dell’affidamento a terzi della ristrutturazione e della gestione dei bagni comunali (atto di indirizzo della seconda commissione approvato dal consiglio comunale, a cui ho dato un convinto contributo affinché il nuovo gestore si occupi anche della ristrutturazione dei bagni oltre che della gestione); 6) del progetto sperimentale di scuolabus nelle aree più disagiate (proposta dalla consigliera Carbone e che ha avuto avvio dalla mia ripetuta sollecitazione di istituzione dello scuolabus in tutta la città, e che la Commissione ha immaginato in via sperimentale in funzione di lotta alla dispersione scolastica nelle aree più difficili della città). Sono stati fatti propri dalla seconda commissione anche i miei emendamenti miranti ad informatizzare e digitalizzare le biblioteche, ancora prive nel 2025 persino di wifi, ad implementare e pubblicizzare la biblioteca digitale su piattaforma MLOL, e a valorizzare la storia di Siracusa tra tutti gli studenti delle scuole, per rafforzare l’amore per la città. Ringrazio tutti i consiglieri che in commissione hanno espresso voto favorevole alle mie proposte, unitamente al Presidente Boscarino che dall’inizio della consiliatura presiede la commissione con serietà e imparzialità, che hanno lavorato e contribuito con impegno a elaborare tante proposte che vanno nell’interesse del territorio. E ringrazio tutti i consiglieri che ieri hanno espresso voto favorevole in aula. Mi auguro che questo diventi metodo di lavoro per il futuro. Vigilerò perché ciò accada, nell’ interesse del territorio e dei cittadini, che sempre più pretendono di essere partecipi della vita della città. Non è pensabile, infatti, che, dopo l’approvazione delle mozioni in aula, ci si debba preoccupare di inserirne il contenuto nel Dup e poi ancora di appostare le somme necessarie in bilancio, contrariamente ai principi di coerenza e di buon andamento della Pubblica Amministrazione”.