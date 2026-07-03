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Siracusa, proseguono le ricerche della 15enne scomparsa il 25 giugno

Continuano le ricerche della ragazza di 15 anni scomparsa da Siracusa il 25 giugno dopo essersi allontanata da una struttura comunitaria

Continuano le ricerche della ragazza di 15 anni scomparsa da Siracusa il 25 giugno dopo essersi allontanata da una struttura comunitaria

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Proseguono senza sosta le ricerche della ragazza di 15 anni scomparsa a Siracusa nella mattinata di giovedì 25 giugno 2026, dopo essersi allontanata volontariamente da una struttura comunitaria della città.

La Polizia di Stato continua a coordinare le attività di ricerca e le verifiche sul territorio, con particolare attenzione alle aree iblee e nelle zone di Carlentini e Augusta, dove gli investigatori ritengono che la giovane possa essersi diretta dopo l’allontanamento.

Al momento della scomparsa, la ragazza indossava jeans, una maglietta bianca e scarpe bianche. È alta circa 1 metro e 70 centimetri e ha capelli scuri.

Le forze dell’ordine stanno proseguendo gli accertamenti e i controlli per rintracciare la minore e riportarla in sicurezza. Ad oggi, tuttavia, non risultano novità significative né segnalazioni che abbiano consentito di localizzarla.


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