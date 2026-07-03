Siracusa, proseguono le ricerche della 15enne scomparsa il 25 giugno

Proseguono senza sosta le ricerche della ragazza di 15 anni scomparsa a Siracusa nella mattinata di giovedì 25 giugno 2026, dopo essersi allontanata volontariamente da una struttura comunitaria della città.

La Polizia di Stato continua a coordinare le attività di ricerca e le verifiche sul territorio, con particolare attenzione alle aree iblee e nelle zone di Carlentini e Augusta, dove gli investigatori ritengono che la giovane possa essersi diretta dopo l’allontanamento.

Al momento della scomparsa, la ragazza indossava jeans, una maglietta bianca e scarpe bianche. È alta circa 1 metro e 70 centimetri e ha capelli scuri.

Le forze dell’ordine stanno proseguendo gli accertamenti e i controlli per rintracciare la minore e riportarla in sicurezza. Ad oggi, tuttavia, non risultano novità significative né segnalazioni che abbiano consentito di localizzarla.