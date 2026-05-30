Siracusa protagonista a “O anche no” su Rai3 con il Teatro Greco

Il Teatro Greco di Siracusa e il suo impegno per l’accessibilità saranno tra i protagonisti della nuova puntata di “O Anche No. Uno sguardo nuovo sulle diversità”, il programma di inclusione sociale, disabilità e diritti fondamentali condotto da Paola Severini Melograni, in onda domenica 31 maggio 2026 alle 10.15 circa su Rai 3 e in replica nella notte tra lunedì e martedì alle ore 1.15 circa.

Mario Acampa accompagna i telespettatori al Teatro Greco di Siracusa, uno dei più importanti patrimoni storici e culturali del Mediterraneo, che negli ultimi anni si è distinto anche per il suo crescente impegno sul fronte dell’inclusione. La Fondazione INDA, che organizza e cura le rappresentazioni classiche, rappresenta uno dei principali riferimenti internazionali per il teatro antico e porta avanti da tempo iniziative finalizzate a rendere spettacoli e visite al Parco Archeologico sempre più accessibili attraverso audiodescrizioni, interpretariato LIS, percorsi facilitati, accessibilità fisica e progetti dedicati alle persone con disabilità sensoriali e cognitive.

“O Anche No” è un format di Paola Severini Melograni, scritto con Eugenio Giannetta, Giulia Sarlo e Valeria Zanatta, con la regia di Gabriele Mammarella, realizzato con la collaborazione di Rai per la Sostenibilità e Rai Pubblica Utilità.