Siracusa protagonista al CNPC: Alessandro Drago eletto presidente nazionale della Commissione Educazione Civica

Importante riconoscimento per la rappresentanza studentesca siracusana a livello nazionale. Alessandro Drago, presidente della Consulta Provinciale degli Studenti di Siracusa, è stato eletto presidente nazionale della Commissione Educazione Civica nel corso del Consiglio Nazionale dei Presidenti delle Consulte (CNPC), svoltosi dal 20 al 23 aprile a Sabaudia.

L’incontro ha riunito i rappresentanti degli studenti provenienti da tutte le province italiane, con l’obiettivo di confrontarsi su temi centrali per il mondo della scuola e della formazione civica. In questa occasione è stato elaborato un dossier condiviso che ha affrontato questioni di grande attualità come educazione stradale, rispetto reciproco, educazione finanziaria e legalità.

Il documento è stato approvato all’unanimità dai presidenti delle consulte presenti, segnando un importante momento di sintesi e collaborazione tra le rappresentanze studentesche italiane.

Nell’ultima giornata dei lavori, i partecipanti sono stati ospiti dell’Istituto Galileo Galilei di Roma, dove hanno incontrato il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. Durante l’incontro, i presidenti delle varie commissioni hanno presentato i rispettivi dossier, portando all’attenzione del Ministero le proposte elaborate dagli studenti.

Per Siracusa si tratta di un risultato di rilievo, che valorizza il lavoro della Consulta Provinciale e rafforza la presenza del territorio nei tavoli nazionali dedicati alle politiche scolastiche.

Un traguardo significativo non solo per Alessandro Drago, ma per tutta la comunità studentesca siracusana, che vede così riconosciuto il proprio impegno nel dialogo istituzionale e nella partecipazione attiva alla vita pubblica.