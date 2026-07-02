Siracusa protagonista al Guinness World Record: un pizzaiolo aretuseo tra i 100 maestri della pizza solidale a Napoli

Anche Siracusa entra nella storia della pizza mondiale grazie a uno dei suoi professionisti dell’arte bianca, protagonista del nuovo Guinness World Record dedicato alla solidarietà.

Nella giornata evento che si è svolta a Sant’Antonio Abate, in provincia di Napoli, oltre 100 pizzaioli provenienti da tutta Italia e dall’estero hanno realizzato più di 12.000 pizze in appena 12 ore, tutte destinate alla beneficenza. Un’iniziativa promossa dall’Associazione GPN – Gruppo Piccola Napoli, guidata dal presidente Pasquale Telese, con l’obiettivo di unire record mondiale e solidarietà sociale.

Tra i partecipanti anche il pizzaiolo siracusano Giordano Bregoli, unico rappresentante della città aretusea all’interno della squadra. Il professionista, 32 anni, è titolare da sette anni della pizzeria “Il Matto” a Siracusa e lavora nel mondo della pizza da quando aveva appena 15 anni. La sua presenza ha portato un pezzo di Sicilia in un evento dominato dalla tradizione napoletana, confermando ancora una volta la crescita e il livello raggiunto dalla pizza siciliana nel panorama nazionale.

«È stata un’esperienza intensa e unica – racconta – perché non si trattava solo di fare pizze, ma di farlo per una causa importante, insieme a colleghi provenienti da ogni parte del mondo».

Le pizze prodotte durante la maratona culinaria sono state interamente donate a realtà benefiche del territorio, trasformando il record in un grande gesto collettivo di solidarietà.