Siracusa protagonista al premio “Emozioni Poetiche” con il poeta Paolo Russo

C’è un cuore siciliano che batte nel prestigioso Circolo Volta di Milano. Il poeta Paolo Russo, originario della Sicilia e per anni residente a Floridia, è stato insignito di un importante riconoscimento durante la cerimonia del Premio Internazionale di Poesia “Emozioni Poetiche”. Russo, attuale Presidente dell’Associazione “I fiumi di Jane” di Padova, ha portato sul podio la forza della sua terra, con la raccolta “Ombre verso l’aurora”. L’opera è un viaggio lirico che trasforma la sofferenza in una necessaria catarsi, un percorso di crescita interiore che dalla “notte dell’anima” conduce alla luce del riscatto.

Il momento più alto della serata è stato segnato dalla lettura dell’opera “La festa paesana”, un componimento che affonda le radici nella memoria storica e antropologica del siracusano. La poesia è infatti un esplicito richiamo alle celebri “Fuocate” di Floridia, rito ancestrale in cui il crepitio della legna arsa diventa metafora del rimestare dei pensieri e delle storie popolari.

Nel testo, Russo dipinge con straordinaria forza visiva il contrasto tra la tradizione religiosa e le dinamiche sociali del paese, evocando l’immagine potente delle “comari attorno alla fuocata” e il senso di comunità che si stringe attorno al calore del fuoco e del vino.

La giuria ha lodato la capacità di Paolo Russo di mantenere intatta la propria identità culturale pur operando in contesti nazionali differenti. La sua poesia è stata definita un ponte tra il Nord, dove risiede, e quel Sud mai dimenticato, descritto con l’onestà di chi conosce profondamente l’”orgoglio siciliano”.

“Tornare idealmente a Floridia attraverso i miei versi, proprio qui a Milano, è stata un’emozione indescrivibile – ha dichiarato Paolo Russo – Le fuocate non sono solo un ricordo d’infanzia, ma il simbolo di una luce che non si spegne mai, la stessa luce che cerco di raccontare in ‘Ombre verso l’aurora’ come metafora di rinascita dopo il dolore.”

Con questo successo, Paolo Russo si conferma una delle voci più autentiche della cultura siciliana contemporanea, capace di elevare il particolare delle tradizioni locali a un valore universale e profondamente umano.