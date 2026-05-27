Siracusa protagonista al Tribunale di Catania: la studentessa Gioia Ossino vince un concorso sulla legalità

Talento, impegno e sensibilità artistica portano ancora una volta il nome di Siracusa sotto i riflettori. Gioia Ossino, studentessa dell’Istituto superiore “Luigi Einaudi”, è stata premiata al Tribunale di Catania come vincitrice del concorso “Capaci di partecipare”, nella categoria grafico-pittorica, promosso dall’ANM, l’Associazione Nazionale Magistrati, in occasione dell’anniversario della morte di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

La studentessa è stata selezionata dalla professoressa Giovanna Megna, referente dei concorsi dell’istituto, assieme alla docente Alessia Rodante, per prendere parte all’iniziativa dedicata ai temi della legalità e dell’impegno civile rivolti alle nuove generazioni.

L’opera realizzata da Gioia Ossino rappresenta un intenso dialogo tra passato, presente e futuro. Il passato è radicato nei sacrifici di coloro che hanno combattuto per la giustizia; il presente richiama il ruolo attivo dei giovani come costruttori responsabili della società; il futuro, invece, prende forma attraverso il simbolo del Ponte sullo Stretto, raffigurato come una struttura che può reggersi soltanto se ogni suo “bullone” è saldo nei valori della legalità.

La premiazione si è svolta il 23 maggio, giornata simbolo della memoria delle vittime di mafia. Nel corso della cerimonia, la studentessa ha espresso grande emozione e orgoglio per il riconoscimento ricevuto, raccontando anche l’onore di aver incontrato il presidente del Tribunale, Mariano Sciacca. Soddisfazione anche della dirigente scolastica dell’Istituto Einaudi, Egizia Sipala, che ha sottolineato il valore educativo e umano del percorso.

Per Gioia Ossino, il sogno nel cassetto è diventare avvocato. Un obiettivo che, come lei stessa afferma, significa soprattutto “prendere posizione”, avere il coraggio di difendere ciò che è giusto e seguire l’esempio delle figure che l’hanno ispirata nel suo percorso di crescita.

Il 2026 si conferma un anno ricco di soddisfazioni sia per la studentessa sia per l’Istituto Einaudi, sempre più impegnato nella valorizzazione dei talenti dei propri alunni. In ambito artistico e scientifico, Gioia ha ottenuto, infatti, anche una segnalazione di merito nel prestigioso concorso “Art & Science across Italy”, promosso dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e dal CERN di Ginevra. In questo percorso è stata supportata dalla professoressa Rossella Ruscica e ha ricevuto il riconoscimento dal professore Domenico Santonocito.

L’opera premiata raffigurava la celebre caduta della mela di Newton, simbolo della scoperta scientifica e della capacità di cogliere gli straordinari segreti della fisica nascosti dietro eventi apparentemente semplici. Il dipinto è stato successivamente esposto al Museo della Scienza.

Non meno importanti i risultati raggiunti in ambito letterario. Gioia Ossino ha ricevuto infatti un attestato nel concorso pirandelliano “Parole e tramonto”, distinguendosi per il significativo contributo grafico-pittorico nell’interpretazione di un brano di Luigi Pirandello legato al tema del tramonto.