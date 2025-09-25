Siracusa protagonista della Settimana Europea dello, alla terrazza Talete il “BeActive Night”

Anche quest’anno Siracusa sarà tra le città protagoniste della Settimana Europea dello Sport, l’iniziativa promossa dalla Commissione Europea e coordinata in Italia da Sport e Salute. Per gli appassionati dell’attività sportiva e gli amanti degli stili di vita sani, l’appuntamento è per sabato prossimo (27 settembre) sul terrazzo del parcheggio Talete dove si terrà il “BeActive Night”, diventato ormai un appuntamento fisso.

L’evento si svolgerà dalle ore 20 alle 24 e tutti, in maniera gratuita, potranno misurarsi con numerose discipline all’insegna dei valori sani dello sport e del benessere. La musica e l’energia positiva trasformeranno uno degli spazi più suggestivi della città in un luogo di festa e movimento.

“Questa iniziativa – ha dichiarato il sindaco Francesco Italia – che già da diversi anni coinvolge con successo la nostra comunità, offre ai siracusani la possibilità di trascorrere qualche ora in allegria perché prendersi cura della salute attraverso l’attività fisica non deve mai essere una fatica. L’invito è rivolto a tutti in quanto lo sport è inclusione, salute e socialità: valori che intendiamo promuovere sempre di più coinvolgendo persone di ogni età e secondo le capacità e le potenzialità di ciascuno. Un ringraziamento speciale va alle società che, con il loro impegno e la loro passione, renderanno possibile questo evento”

La Settimana Europea dello Sport si svolge da 23 al 30 settembre e coinvolge città italiane ed europee. Il “BeActive Night” è il momento clou di una serie di attività di sensibilizzazione che in città sta coinvolgendo diverse associazioni sportive.