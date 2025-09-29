Siracusa, protesta colorata per il mare libero: attivisti incatenati e corteo fino alla Prefettura

Ombrelloni, striscioni e catene: il Ponte Santa Lucia, ieri mattina, si è trasformato nel cuore pulsante della protesta per la libera fruizione del mare e delle aree demaniali costiere. Un’iniziativa simbolica ma vibrante, organizzata dal Comitato Siracusa Rialzati e dal Partito Comunista Italiano (PCI), che ha richiamato decine di cittadini e attivisti decisi a ribadire un principio: il mare è di tutti.

Gli organizzatori hanno denunciato ancora una volta cancelli, muri e staccionate che limitano l’accesso pubblico alle spiagge, chiedendo controlli più severi e risolutivi da parte della Capitaneria di Porto. Nel mirino, in particolare la questione dello Sbarcadero, con un cancello che per gli organizzatori impedirebbe l’accesso alla battigia.

Gli organizzatori hanno sottolineato come alla manifestazione non abbia preso parte alcun rappresentante istituzionale, dall’amministrazione comunale alla deputazione regionale e nazionale. Una scelta che non è passata inosservata tra i presenti, che hanno lamentato l’ennesimo vuoto di attenzione verso un tema cruciale per la città.

La mattinata si è poi trasformata in una partecipata e festosa assemblea, culminata in un breve corteo fino alla Prefettura. Due i punti centrali portati all’attenzione dell’autorità di governo: il sostegno al presidio Pro Palestina, che da settimane chiede un intervento internazionale per fermare il massacro di Gaza e garantire gli aiuti umanitari, e la richiesta di un Tavolo tecnico con Comune e istituzioni per restituire alla cittadinanza l’accesso al litorale.

Dal palco improvvisato sul ponte, Marco Gambuzza (PCI) ha annunciato novità sulla spiaggia compresa tra la Pillirina e il Minareto: un’area di proprietà comunale che da anni resta inaccessibile. Giorgio Nanì La Terra ha invece puntato il dito sulla contraddizione di una città di mare che spesso vive come se del mare non facesse parte: “Il mare è di tutti – ha ribadito – e chi ce ne priva dovrà fare i conti con la giustizia, compresi coloro che avrebbero il dovere di vigilare e non lo fanno“.