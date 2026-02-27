Siracusa, “Protezione civile sotto organico”: l’allarme di Fratelli d’Italia

A distanza di alcuni giorni dall’ultimo question time in Consiglio comunale, il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia accende i riflettori sulla situazione della Protezione civile a Siracusa. La risposta fornita dall’amministrazione all’interrogazione presentata dal partito di opposizione, secondo quanto riferito dai consiglieri, delineerebbe un quadro “preoccupante” sotto il profilo organizzativo e operativo.

Il nodo principale riguarda il personale: il settore disporrebbe attualmente di sole cinque unità, un numero ritenuto insufficiente persino per garantire turni di reperibilità. Nella risposta ufficiale si riconoscerebbe, inoltre, che da anni viene richiesto un incremento dell’organico e un rafforzamento delle risorse economiche dedicate.

Oltre alla carenza di personale, Fratelli d’Italia segnala l’assenza di chiarimenti sull’attuazione di due mozioni già approvate dal Consiglio comunale. La prima, la n. 28 del 21 febbraio 2024, riguarda l’emergenza incendi; la seconda, la n. 186 del 15 novembre 2024, è relativa alle aree di emergenza e prevedeva l’installazione di punti luce e acqua nelle aree di attesa, nonché l’istituzione della Giornata della Protezione civile.

Secondo i consiglieri firmatari, su entrambi i provvedimenti non sarebbero arrivate indicazioni concrete circa tempi e modalità di attuazione.

Altro punto critico riguarda la comunicazione alla popolazione. Dopo anni dall’ultima distribuzione di brochure informative — e dopo la stampa di materiale che, sempre secondo quanto denunciato, non sarebbe mai stato consegnato — l’amministrazione avrebbe dichiarato di stare ancora valutando l’eventuale avvio di una nuova distribuzione, ritenendo sufficienti social network e comunicati stampa.

Una posizione che l’opposizione definisce miope. “Esiste una fascia di cittadini che non utilizza i social o non ha dimestichezza con gli strumenti digitali”, sottolineano i consiglieri. In caso di evento sismico o di emergenze con blocco delle reti internet e telefoniche, il materiale cartaceo con l’indicazione delle aree di attesa e delle misure di autoprotezione resterebbe, secondo il gruppo, uno strumento fondamentale.

Il dato ritenuto più grave è la certificazione di una struttura sottodimensionata e priva di adeguata copertura operativa. In caso di evento improvviso, avverte Fratelli d’Italia, potrebbe non esserci personale sufficiente ad attivare con immediatezza la macchina dei soccorsi.

“La Protezione civile non è un settore accessorio, ma il presidio della sicurezza collettiva”, ribadiscono i consiglieri, chiedendo interventi immediati e strutturali per potenziare organico, risorse e pianificazione informativa.

Un tema destinato a tornare al centro del dibattito politico cittadino, in una realtà territoriale che, per caratteristiche geografiche e sismiche, non può permettersi ritardi né sottovalutazioni sul fronte della prevenzione e della gestione delle emergenze.