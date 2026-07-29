Siracusa, prova a nascondere la droga negli slip ma viene arrestato

Cronaca · Polizia di Stato

Nell’ambito dei quotidiani servizi di controllo del territorio finalizzati a contrastare il fenomeno dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti, agenti della Polizia di Stato, in servizio alla Squadra Mobile della Questura di Siracusa, nella serata di ieri, hanno arrestato un giovane, di 20 anni, colto nella flagranza del reato di detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli investigatori insospettiti dall’atteggiamento del giovane che, all’atto del controllo, tentava di occultare un involucro all’interno degli slip, a seguito di perquisizione, lo trovavano in possesso di 103 grammi di cocaina in pietra.

La successiva perquisizione domiciliare, permetteva di rinvenire la somma di 1.275 euro, probabile provento dell’attività di spaccio. Inoltre, gli agenti della Squadra Mobile hanno denunciato un giovane di 26 anni, già conosciuto alle forze di polizia per reati inerenti gli stupefacenti, per detenzione ai fini di spaccio di droga.

In particolare, gli investigatori che erano impegnati in un’attività di controllo sono stati attirati da un forte odore di hashish proveniente da una buca delle lettere e da una verifica rinvenivano, al suo interno, 23 dosi di droga. Il giovane, alla vista dei poliziotti, tentava la fuga ma veniva trovato in possesso della chiave della cassetta della posta appena controllata e, pertanto, veniva denunciato per detenzione ai fini dello spaccio di droga.