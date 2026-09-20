Siracusa provincia più indebitata d’Italia, la Sicilia terza regione più esposta d’Italia

Attualità · Cgia di Mestre

Un incremento del 62 per cento, corrispondente a 68 miliardi di euro in meno di un decennio: è quanto emerge da un’analisi della Cgia di Mestre, secondo cui nel 2025 gli italiani hanno contratto debiti per far fronte alle spese correnti per un totale di circa 178 miliardi di euro, cifra che esclude i mutui immobiliari. “Un incremento significativo che riflette i mutamenti nelle abitudini di spesa e, in particolare, nella condizione economica delle famiglie”, spiega Paolo Zabeo a RaiNews.

Sommando ai 127 miliardi di credito al consumo erogato dalle banche i 447,5 miliardi di mutui casa sottoscritti da 3,8 milioni di nuclei familiari, oltre ad altre forme minori di finanziamento, l’esposizione debitoria complessiva raggiunge quota 612,6 miliardi di euro. “Segnaliamo, a titolo puramente statistico, che nel 2025 sono stati stipulati in Italia 382.389 mutui per l’acquisto di una casa: al primo posto per numero di sottoscrizioni si colloca la Lombardia con 93.994, seguita da Veneto (39.753) ed Emilia Romagna (38.453)”, precisano dalla Cgia.

Più debiti per imprevisti e beni durevoli

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Due le ragioni principali dietro la crescita dell’indebitamento delle famiglie italiane: da una parte chi necessita di liquidità immediata per coprire spese non programmate o arrivare a fine mese; dall’altra chi ricorre a un finanziamento per l’acquisto di beni durevoli come automobili, elettrodomestici o mobili, spese che in passato venivano coperte con i risparmi. Dietro questi dati non sempre emerge in modo evidente il disagio economico che interessa una fetta consistente della popolazione. Negli ultimi anni, tuttavia, la crescita dell’inflazione ha eroso in modo progressivo il potere d’acquisto: a fronte di stipendi e pensioni rimasti pressoché invariati, i prezzi di beni e servizi sono aumentati sensibilmente. “Ne consegue che molti nuclei familiari, soprattutto quelli appartenenti al ceto medio, per conservare lo stesso livello di vita si sono visti costretti a ricorrere al credito, contribuendo così a quell’aumento del debito privato nei confronti di banche e finanziarie che i numeri documentano chiaramente”.

Debiti a breve termine: un segnale da monitorare

I consumi delle famiglie rappresentano circa il 60 per cento del Pil nazionale. L’indebitamento a breve termine, attraverso prestiti personali o carte di credito, si presta a due letture contrapposte. Da un lato rappresenta un indicatore positivo, poiché un maggiore accesso al credito stimola la spesa e sostiene la crescita economica. Dall’altro lato può segnalare una criticità: quando il debito cresce più rapidamente dei redditi, significa che le famiglie faticano sempre di più ad arrivare a fine mese e si affidano ai finanziamenti per sostenersi. “L’aspetto rilevante da monitorare – avvertono dalla Cgia – è il rapporto tra quanto le famiglie devono restituire e quanto effettivamente guadagnano. Fino a quando tale rapporto rimane sotto controllo non desta particolare preoccupazione, ma se supera determinate soglie aumenta il rischio che numerose famiglie non riescano più a far fronte ai propri debiti, con ripercussioni negative sull’intero sistema economico”.

Tassi in aumento

Negli ultimi anni un numero crescente di persone ha fatto ricorso a prestiti a breve termine per affrontare imprevisti e difficoltà temporanee. Nell’area euro i tassi non sono stabili, ma variano in base alle scelte della Bce, all’andamento dell’inflazione e al quadro economico generale. Monitorare l’evoluzione del Taeg medio consente di valutare se convenga attendere o procedere subito con la richiesta di un mutuo o un prestito: quando il Taeg sale, il credito diventa più oneroso non solo per il tasso d’interesse applicato, ma anche per i costi accessori collegati, con un effetto diretto su rate più alte e importo complessivo da restituire più elevato. Per quanto riguarda il credito al consumo, la crescita del Taeg negli ultimi anni è stata rilevante: dal 7,64 per cento del 2021 si è arrivati a un progressivo aumento fino al 10,16 per cento nel 2023. Nei due anni successivi il valore è oscillato intorno al 10 per cento, per poi salire fino al 10,38 per cento a luglio di quest’anno. Mentre il Taeg sui mutui casa è rimasto sostanzialmente stabile tra fine 2025 e luglio 2026, quello del credito al consumo è cresciuto di 41 punti base, spinto soprattutto dalle tensioni inflazionistiche nell’area euro, a cui la Bce ha risposto innalzando il tasso sui rifinanziamenti, attualmente al 2,65 per cento.

Siracusa, Massa-Carrara, Lodi e Pistoia le province con maggiore indebitamento

Secondo i dati relativi al 2025, la provincia italiana con la maggiore criticità debitoria è Siracusa, con un’esposizione a breve termine per famiglia pari a 8.437 euro (+4 per cento sul 2024). Al secondo posto Massa-Carrara con 8.373 euro (+5,8 per cento), seguita da Lodi con 8.280 euro (+6,5 per cento) e Pistoia con 8.168 euro. Quest’ultima, insieme a Ravenna, registra l’incremento annuo più marcato a livello nazionale, pari a +7,1 per cento in entrambi i casi. Sul fronte opposto, le province più virtuose risultano Trento con un’esposizione di 4.524 euro (+5,9 per cento), Sondrio con 4.400 euro (+6,1 per cento) e Bolzano con 3.106 euro (+5,3 per cento).

Umbria, Toscana e Sicilia le regioni più esposte

A livello regionale, l’Umbria si conferma il territorio con la maggiore esposizione debitoria a breve termine delle famiglie: nel 2025 il debito al consumo per nucleo familiare ha raggiunto 7.514 euro (+5,1 per cento sul 2024). Seguono la Toscana con 7.399 euro (+5,6 per cento) e la Sicilia con 7.383 euro (+4,5 per cento). Agli ultimi posti della graduatoria nazionale si collocano il Friuli Venezia Giulia con 5.845 euro (+4,9 per cento), la Basilicata con 5.536 euro (+3,7 per cento) e il Trentino Alto Adige, fanalino di coda, con 3.824 euro (+5,7 per cento). Il dato medio nazionale si attesta a 6.657 euro, con una crescita del 4,9 per cento.