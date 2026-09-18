Siracusa, Pubblica illuminazione a Tivoli, ripresi i lavori. Vaccaro: “mai più al buio”

Attualità · Insieme

Questa mattina, come anticipato la scorsa settimana, sono ripresi i lavori di installazione dei moderni corpi illuminanti con impianto fotovoltaico in contrada Tivoli. A renderlo noto è il consigliere comunale di Insieme Ciccio Vaccaro.

“Si tratta dell’ennesima promessa mantenuta, indice di una ritrovata attenzione verso le zone periferiche della città, obiettivo che dall’inizio guida il mio mandato – sottolinea – Ringrazio sia il presidente del Lbero Consorzio Michelangelo Giansiracusa per il fondamentale supporto sia il consigliere delegato Salvo Cannata, oltre ovviamente agli uffici e in particolare al geom. Di Pasquale per la grande professionalità e disponibilità”.