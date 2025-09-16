Siracusa, pubblicata la graduatoria provvisoria per 20 alloggi a canone sostenibile in via Crispi

L’Istituto Autonomo Case Popolari di Siracusa ha pubblicato la graduatoria provvisoria relativa al bando di concorso per l’assegnazione in locazione, a canone sostenibile, di 20 alloggi realizzati nell’ambito del progetto di riqualificazione dell’ex albergo scuola di via Francesco Crispi 202-204. La comunicazione porta la firma del direttore generale dello IACP di Siracusa, Marco Cannarella.

La graduatoria, approvata con verbale n. 7 del 10 settembre 2025, è disponibile a partire dal 15 settembre e resterà affissa per 30 giorni consecutivi nella sede dello IACP di Siracusa e sul sito istituzionale www.iacpsiracusa.it.

Qui il link

Gli interessati hanno la possibilità di presentare ricorso entro 30 giorni dalla pubblicazione, indirizzandolo direttamente alla Commissione Assegnazione Alloggi presso lo IACP. Una volta decorso tale termine, in assenza di ricorsi o dopo l’esame degli stessi, verrà approvata la graduatoria definitiva.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Assegnazioni ai numeri 0931 707250 e 0931 707260.