Siracusa, pulizia straordinaria della Fonte Aretusa: affidato il servizio fino a fine anno

Attualità · Beni culturali

Un intervento di pulizia straordinaria e di mantenimento della Fonte Aretusa è stato disposto dal Comune di Siracusa, che ha affidato il servizio all’associazione R.O.S.S., per una spesa complessiva di 2 mila euro. I volontari di Protezione Civile già da tempo si prendono cura della fonte Aretusa, con costanti interventi di manutenzione (l’ultimo a luglio).

L’obiettivo dell’amministrazione è intervenire sull’area della Fonte Aretusa con una pulizia straordinaria immediata, comprendendo anche lo specchio d’acqua, e assicurare successivamente il mantenimento ordinario dello spazio.

Il servizio avrà una durata di circa tre mesi dall’affidamento e comunque non potrà protrarsi oltre il 31 dicembre 2026. L’importo complessivo è di 2 mila euro, oneri inclusi se dovuti.

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La determina del Comune sottolinea, ovviamente, il ruolo della Fonte Aretusa all’interno del patrimonio storico e culturale della città, ricordando che il sito è inserito nel complesso del patrimonio dichiarato di interesse UNESCO. Da qui la volontà dell’amministrazione di attivare interventi specifici di pulizia e mantenimento del verde.

Per il servizio il Comune aveva richiesto un preventivo all’associazione R.O.S.S., che l’11 luglio scorso – proprio dopo l’ultimo intervento effettuato alla Fonte Aretusa – aveva quantificato in 2 mila euro il costo complessivo dell’attività. L’amministrazione ha ritenuto congrua l’offerta e ha proceduto con l’affidamento attraverso una trattativa diretta.