Siracusa punta sul bando “Sport e Periferie”: progetto per riqualificare l’area di via Santi Amato

Il Comune di Siracusa parteciperà al bando “Sport e Periferie” con un progetto mirato alla riqualificazione di un’area degradata in via Santi Amato. Lo assicura il capo di Gabinetto Giuseppe Gibilisco, secondo cui l’obiettivo dell’amministrazione è trasformare la zona attraverso lo sport, inteso come strumento di inclusione sociale e presidio di legalità.​

L’intervento prevede la creazione di un nuovo impianto calcistico e spazi verdi attrezzati, restituendo decoro al quartiere e offrendo ai residenti, soprattutto ai giovani, un luogo di aggregazione sano e sicuro.

”La scelta di via Santi Amato risponde alla volontà politica di investire nelle periferie, trasformando aree marginali in centri di socialità e riscatto – sottolinea – In caso di finanziamento l’opera rappresenterà un tassello fondamentale per il potenziamento dell’impiantistica sportiva cittadina. Questa amministrazione pone al centro delle proprie priorità il sostegno allo sport attraverso la rigenerazione degli impianti sportivi di proprietà, tant’è che tra le principali opere realizzate spicca il nuovo Palaindoor, una struttura all’avanguardia interamente dedicata all’atletica leggera e alla ginnastica. Sul fronte degli sport di squadra e all’aperto, sono in fase di completamento un moderno campo da rugby con adiacente campo da basket e area attrezzata”.

È stata riqualificata anche la “fossa” del Campo Scuola, che ora ospita un campo da Padel, un campo da basket 3×3 e un’area attrezzata per il calisthenics, di libera fruizione.

”​Le novità per la cittadinanza non finiscono qui – conclude -: a breve verrà ufficialmente riconsegnato il terrazzo del Talete, completamente rigenerato e trasformato in una suggestiva area sportiva all’aperto con affaccio sul mare, oltre al già realizzato campo basket. Inoltre ricordiamo un investimento pari ad 1.5 milioni di euro per la ristrutturazione e omologazione dello stadio Nicola De Simone. A breve inizieranno i lavori di rigenerazione totale per 2 milioni di euro, del palazzetto Lo Bello, – manca solo la sottoscrizione del contratto con la ditta aggiudicataria – oltre alla copertura già sostituita. A fine estate inizieranno i lavori di realizzazione del nuovo pattinodromo struttura anche questa fondamentale per rilanciare la storica tradizione del pattinaggio siracusano. Inoltre nei giorni scorsi sono stati consegnati, alla società Sport e Salute Spa, i lavori per la realizzazione di un play ground in via monti Nebrodi. Per ultimo , e non per ordine di importanza, questa amministrazione ha previsto un investimento di 2.2 milioni di euro per la rigenerazione dell’ impianto sportivo di via Lazio. Infine vanno considerati i numerosi interventi in tutti gli impianti sportivi di proprietà dell’ente, per svariate decine di migliaia di euro, oltre alle nuove aree che si sta provvedendo ad attrezzare per la fruizione sportiva”.