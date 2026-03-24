Siracusa punta sul ciclismo femminile: firmato accordo tra Comune e Rete Rosa Sicilia

Il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, e la coordinatrice della Rete Rosa Sicilia, nonché presidente dell’ASD Siracusa Academy Cycling, Concita Pintaldi, hanno firmato oggi un protocollo d’intesa per la promozione e lo sviluppo del ciclismo femminile sul territorio. Un accordo che riguarda solo in apparenza gli aspetti sportivi poiché prevede di svolgere attività congiunte rivolte al sociale nel campo dell’educazione, della formazione e della solidarietà. Referente per il Comune sarà il capo di gabinetto Giuseppe Gibilisco.

La firma è avvenuta dopo un patto di partenariato per il programma Tandem raggiunto da Rete Rosa Sicilia con l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Siracusa, presieduta da Carmelo Fangano, per la realizzazione del programma Tandem. Esso prevede la possibilità di avvicinare al ciclismo ragazze con disabilità visiva affiancate da atlete giuda in sella, come dice il nome, a biciclette a due posti.

“Il Comune – dice il sindaco Italia – abbraccia con entusiasmo queste iniziative perché crede nel valore educativo, civile e sociale dello sport, che ha nell’agonismo solo una delle sue tante espressioni. Un approccio che condividiamo con Rete Rosa Sicilia la quale, con la sua attività, proprio perché rivolta principalmente alle giovani donne, svolge un ruolo importante nel campo dell’inclusione e delle pari opportunità”

Il protocollo punta a contrastare il fenomeno dell’abbandono sportivo diffuso tra le adolescenti ma anche alla promozione turistica attraverso l’organizzazione di eventi ciclistici femminili, alla divulgazione della sicurezza stradale e della mobilità sostenibile e a sviluppare forme di collaborazione tra istituzioni pubbliche e associazioni sportive.

“Siracusa — aggiunge Pintaldi – oggi ha dimostrato di saper guardare lontano. Avere al nostro fianco il Comune e l’UICI non è una coincidenza. È il segnale che Rete Rosa Sicilia sta costruendo qualcosa di solido, qualcosa che durerà nel tempo e in un numero crescente di realtà”

Nell’ambito dell’accoro, il Comune si impegna a concedere patrocinio e spazi pubblici alle iniziative di Rete Rosa Sicilia, a collaborare alla promozione e alla loro diffusione, a favorire il coinvolgimento delle scuole del territorio, a promuovere il dialogo e il coinvolgimento di altri enti.

La Rete organizzerà almeno tre iniziative all’anno garantendo adeguata visibilità al Comune; inoltre si impegna a coinvolgere altre associazioni sportive dilettantistiche e a promuovere la città di Siracusa quale punto di riferimento regionale per lo sviluppo del ciclismo femminile.