Siracusa punta sulla destagionalizzazione, Zappulla: “Un calendario unico per gli eventi”

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Video · cultura e turismo

Conclusa la stagione estiva, Siracusa guarda già all’inverno con l’obiettivo di rafforzare la destagionalizzazione dell’offerta culturale e turistica. L’amministrazione comunale lavora alla creazione di un calendario unico e integrato degli eventi, capace di raccogliere in un solo programma le iniziative organizzate in città da istituzioni culturali, associazioni e artisti. Ad annunciarlo è l’assessore alla Cultura e al Turismo Marco Zappulla, che considera la programmazione invernale strategica quanto quella appena conclusa.

“L’obiettivo è rendere Siracusa viva e attrattiva dodici mesi l’anno – spiega Zappulla –. In città si produce tantissima cultura, ma spesso viene raccontata in maniera singola e frammentaria. Vogliamo mettere insieme questa forza e creare un calendario unico e integrato che possa diventare una guida non soltanto per chi arriva a Siracusa, ma anche per i nostri cittadini”.

L’idea è quella di creare uno strumento attraverso il quale sia possibile conoscere con facilità, giorno dopo giorno, spettacoli, appuntamenti e iniziative presenti in città. Ma il progetto non si limiterà alla comunicazione degli eventi già programmati.

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Il Comune intende assumere un ruolo di coordinamento tra i diversi soggetti culturali, cercando anche di distribuire meglio gli appuntamenti durante la stagione. “Non significa decidere dall’alto – precisa l’assessore – ma coordinare. Dobbiamo cercare di evitare fine settimana nei quali si concentrano tantissimi eventi e altri nei quali, invece, c’è poco da fare. Una programmazione integrata può consentirci di essere più organizzati e più attrattivi”.

Una strategia che si lega direttamente all’obiettivo della destagionalizzazione: mantenere viva l’offerta della città anche nei mesi tradizionalmente meno legati ai grandi flussi turistici, valorizzando allo stesso tempo la produzione culturale locale. La programmazione invernale, nelle intenzioni dell’assessorato, dovrà tenere insieme identità e sperimentazione: “Vogliamo continuare a dare spazio alla nostra autenticità, alla nostra storia e al nostro senso di appartenenza, ma allo stesso tempo raccontare nuovi linguaggi contemporanei”.

Particolare attenzione sarà rivolta anche ai giovani artisti siracusani, compresi quelli che hanno lasciato la città e oggi lavorano nel resto d’Italia o all’estero: “Ci sono tanti giovani artisti, alcuni vivono qui, altri sono fuori ed esportano cultura in Italia e nel mondo. Vogliamo che possano farlo anche qui, nella loro città”.

Il prossimo passo sarà dunque facilitare il dialogo con le diverse realtà che producono cultura a Siracusa e costruire il nuovo calendario invernale, con l’obiettivo di trasformare una somma di singole iniziative in una programmazione cittadina coordinata lungo tutto l’anno.