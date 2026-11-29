Sport · Serie D

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Il Siracusa torna da Reggio Calabria con un punto prezioso. Al Granillo, contro una Reggina costruita per puntare alla vittoria del campionato, gli azzurri disputano una gara di carattere, partendo forte e mettendo in difficoltà i padroni di casa soprattutto nella prima frazione. Senza Angelo Guida, ma accompagnati da circa 150 tifosi, gli uomini di Cacciola si fanno apprezzare per intensità e qualità, prima di stringere i denti nella ripresa. Alla fine il risultato resta sullo 0-0.

L’approccio del Siracusa è decisamente positivo. Nei primi dieci minuti gli azzurri collezionano diverse occasioni importanti, la più significativa con Costanzo, che di testa impegna severamente il portiere della Reggina. Al 15′ altra grande opportunità: Zaka parte in ripartenza, percorre praticamente tutto il campo e si presenta a tu per tu con Lagonigro, che riesce a disinnescare l’azione deviando il pallone in corner.

Il Siracusa appare tambureggiante, più brillante e incisivo rispetto ai granata, che faticano a trovare le contromisure. Gli azzurri continuano a giocare con personalità e chiudono una prima frazione convincente, nella quale avrebbero meritato qualcosa in più, sullo 0-0.

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Nella ripresa la Reggina prova ad alzare il ritmo e a prendere in mano la partita. Gli amaranto si rendono pericolosi soprattutto con due calci di punizione di Acquadro, mentre il Siracusa incontra maggiori difficoltà nella costruzione del gioco, almeno nella prima parte del secondo tempo.

Al 65′ i padroni di casa sfiorano il vantaggio sugli sviluppi di un corner battuto da Acquadro: Magrassi colpisce di testa, ma il pallone termina di poco a lato del palo. La pressione della Reggina aumenta, ma il Siracusa riesce a reggere e a non concedere ulteriori grandi occasioni.

Nel finale, anzi, gli azzurri sfiorano il colpo che avrebbe potuto trasformare il pareggio in una vittoria clamorosa. All’82’ Aurino approfitta di un errore di Lagonigro e, da circa 40 metri, prova a sorprenderlo con un pallonetto. Il portiere granata riesce però a recuperare la posizione e a deviare il pallone in calcio d’angolo.

Finisce 0-0 al Granillo. Un punto di grande valore per il Siracusa, che dimostra di poter competere anche contro una delle squadre più quotate del campionato. Dopo le difficoltà incontrate nelle precedenti trasferte, gli azzurri ritrovano solidità e personalità, portando a casa un risultato importante e una prestazione che può rappresentare un segnale di fiducia per il prosieguo della stagione.