Siracusa, qualità mensa scolastica. Visite a sorpresa dell’assessore Bandiera, Grande Ristorazione: “pessimi tentativi di catturare consensi politici”

“Grande Ristorazione nell’esecuzione del proprio appalto ha sempre operato, ed ancora continua a farlo, con diligenza e attenzione per la cura ed il benessere degli alunni delle scuole a cui presta il servizio mensa nel rispetto delle prescrizioni stabilite e degli accordi intercorsi con la pubblica amministrazione. Con rammarico, prendiamo atto che le paventate criticità che sono emerse non sono frutto di verifiche e controlli attenti volti alla tutela dello svolgimento regolare del servizio. Al contrario, le improponibili visite “a sorpresa “dell’assessore Bandiera altro non sono che pessimi tentativi di catturare consensi politici”. In risposta alle segnalazioni e a alle visite a sorpresa, l’amministratore delegato di Grande Ristorazione, Corrado Spataro, intende far chiarezza ed esprimere il proprio punto di vista.

Tre visite a sorpresa in 10 giorni, infatti. Il vicesindaco e assessore alle Politiche scolastiche, Edy Bandiera, continua a verificare personalmente il servizio di mensa scolastica attraverso ispezioni mirate nelle scuole cittadine di Siracusa. L’obiettivo è quello di monitorare la qualità del servizio e garantire la sicurezza e il benessere degli alunni e di segnalare eventuali disservizi quando giornalmente vengono distribuiti in città circa 2.500 pasti.

Il primo “blitz” il 5 novembre, quando ha fatto prelevare un pasto a campione e ne ha valutato consistenza, qualità (a vista) e quantità (con una bilancia) oltre al rispetto dell’orario di consegna. Poi ha fatto un giro in tutte le classi per verificare l’omogeneità. A inizio settimana il secondo intervento in un’altra scuola, segnalati alcuni disservizi e invitati gli insegnanti a segnalarli per poter muovere contestazioni alla ditta e ad applicare le sanzioni economiche previste dal contratto. Oggi la terza visita, a Cassibile, con la pesa delle portate e l’assaggio. Il cibo – riferisce l’assessore – è “da mensa”, non particolarmente gustoso ma nemmeno negativo, ha chiesto di lavorare su ritardi nel trasporto e appetibilità e modifica dei menu con portate “più gradite ai bambini”

“È ormai evidente che la gestione dei pasti nelle scuole è diventato un appetibile specchietto per le allodole che serve più all’assessore Bandiera come strumento di propaganda elettorale che ad altro – conclude Spataro – Tant’è vero che non può essere accettata alcuna sanzione per il semplice motivo che le incursioni o meglio le “gite scolastiche” dell’assessore Bandiera, sono avvenute in maniera assolutamente autonoma, propagandistica e priva di contraddittorio, assolutamente in violazione di quanto previsto in ordine alla costituzione delle commissioni mensa. Non si nega che il servizio, tenuto conto, del numero dei pasti serviti e della capillarità con cui è fornito in tutto il territorio siracusano, presenti delle difficoltà gestionali intrinseche; difficoltà che Grande Ristorazione si vanta di saper fronteggiare adeguatamente. Da politico volenteroso che ha mostrato di essere, invitiamo l’assessore Bandiera a leggere con attenzione il capitolato di gara, prima di alludere al cattivo servizio offerto da Grande Ristorazione. Attività con meno appeal ma che chiarirà certamente all’assessore, e non solo a lui, la matrice reale dei lamentati disservizi”.