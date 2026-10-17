Siracusa, quarto memorial Vincenzo Interlicchia: sport e solidarietà nel suo ricordo

Sport · Domani pomeriggio

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Un pomeriggio di sport, amicizia e solidarietà per ricordare Vincenzo Interlicchia, carabiniere siracusano scomparso prematuramente a causa di una grave malattia. Domani, domenica 18 ottobre, alla Sun Club di Siracusa si svolgerà la quarta edizione del memorial a lui dedicato, un appuntamento che negli anni è diventato un’occasione per mantenerne vivo il ricordo e sostenere un’iniziativa benefica.

Il quadrangolare prenderà il via alle 17 e vedrà affrontarsi quattro formazioni: i ragazzi dell’associazione Inclusione in Movimento, “Quelli del giovedì”, la squadra “Classe 1984”, anno di nascita di Interlicchia, e “Gli amici di Enzo”. Al termine delle partite è prevista una breve cerimonia di premiazione.

Il memorial unisce così il ricordo personale di Vincenzo alla volontà di trasformare una giornata di condivisione in un gesto concreto di solidarietà. Tutte le somme raccolte dalle formazioni partecipanti saranno devolute a Inclusione in Movimento, associazione siracusana impegnata sul fronte dell’inclusione.

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L’iniziativa è aperta anche a chi non potrà scendere in campo o partecipare all’evento. È possibile contribuire con una donazione tramite bonifico bancario a favore dell’associazione: IBAN: IT86W0503617100CC0351252921. Causale: “Erogazione Liberale – In Memoria di Enzo Interlicchia”.

Un modo per ricordare Vincenzo attraverso lo sport e la vicinanza agli altri, rinnovando anche quest’anno un appuntamento nel segno dell’amicizia e della solidarietà.