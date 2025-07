Siracusa, quasi 200 persone alla serata dedicata a Caravaggio

Quasi 200 persone hanno preso parte alla serata dedicata a Michelangelo Merisi, detto Caravaggio, nella Basilica Santuario di Santa Lucia al Sepolcro a Siracusa. Nell’anniversario della sua morte, il genio dell’artista lombardo è stato celebrato nell’evento “Caravaggio a Siracusa – Storia, arte e mistero”.

L’attore Attilio Ierna ha prestato la sua voce a Caravaggio, mentre la prof. Loredana Pitruzzello ha accompagnato i presenti nella vita dell’artista, nel suo arrivo a Siracusa e nella realizzazione della tela “Il Seppellimento di Santa Lucia” che si trova posizionata oggi nell’abside della chiesa. Una lettura critica e simbolica dell’opera, alternata a riflessioni tratte da testi di storici dell’arte e critici, iniziata sul sagrato e terminata all’interno della chiesa. Tra narrazione e la musica dal vivo eseguita da un quartetto d’eccezione, composto da Matteo Blundo (viola); Matteo Briganti (violino); Luciano Maria Moricca (oboe); Francesco Pupillo (violoncello). I brani scelti riprendono alcuni spartiti che Caravaggio ha inserito in sue celebri opere (come la Fuga in Egitto) e sono ispirati al Cantico dei Cantici.





L’evento, giunto alla quarta edizione, è stato curato da Kairós in collaborazione con l’Ufficio per la Pastorale del Turismo e con la Chiesa Santuario di Santa Lucia al Sepolcro.