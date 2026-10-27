Siracusa, quattro giorni di eventi per la Fiera dei Morti al Foro Siracusano

Attualità · Evento

Siracusa si prepara ad accogliere la Fiera dei Morti 2026 con quattro giornate dedicate all’intrattenimento per bambini e famiglie. Dal 30 ottobre al 2 novembre, il Parco dei Villini, nell’area del Foro Siracusano, ospiterà un programma di spettacoli, animazione, musica e incontri con i personaggi più amati dai più piccoli.

L’iniziativa, promossa da Persichini Group – Luna Park con il patrocinio dell’assessorato alle Attività Produttive del Comune di Siracusa, accompagnerà il ponte di Ognissanti con appuntamenti distribuiti tra mattina e pomeriggio, alternando spettacoli a tema, giochi e attività ricreative.

Si comincia venerdì 30 ottobre, dalle 19 alle 21, con la K-Pop Zone ispirata a “K-Pop Demon Hunters”. Protagonisti saranno Rumi, Mira e Zoey, insieme a sculture di palloncini e truccabimbi.

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Sabato 31 ottobre il programma prevede, dalle 10.30 alle 12.30, il Kids Show con Masha e Orso, Bing e Chase. Nel pomeriggio, dalle 17 alle 19, spazio al Villains Party con la Regina di Cuori, Malefica e Ursula, accompagnate dallo spettacolo “Le Zucche Dispettose”.

Domenica 1 novembre, dalle 10.30 alle 12.30, sarà la volta del PJ Mask Party. Dalle 17 alle 19, invece, l’appuntamento sarà con “Principesse & Supereroi”, tra animazione musicale, giochi e incontri con i personaggi delle fiabe e dell’avventura.

La manifestazione si concluderà lunedì 2 novembre con due eventi: al mattino, dalle 10.30 alle 12.30, il Frozen Party con Elsa, Anna e Olaf; nel pomeriggio, dalle 17 alle 19, un viaggio nel mondo di “Alice nel Paese delle Meraviglie”, con Alice, il Cappellaio Matto, lo Stregatto, la Regina di Cuori e il Coniglio Bianco.

Quattro giorni di appuntamenti pensati per offrire alle famiglie un’occasione di svago nel centro di Siracusa, in occasione della tradizionale festività di inizio novembre.