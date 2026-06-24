Siracusa, quattro proposte e una mozione nell’ordine del giorno del Consiglio comunale

Quattro proposte e una mozione nell’ordine del giorno del consiglio comunale convocato, dal presidente Alessandro Di Mauro, per domani alle 18.

​Si comincerà da una modifica dello Statuto nella parte dedicata alla rappresentanza processuale e alla capacità di stare in giudizio del Comune. Poi l’assise dovrà decidere sull’adesione alla rottamazione quinquies e, successivamente, sul nuovo parcheggio, finanziato dalla Regione, da realizzare in viale Epipoli, di fronte all’ingresso dell’ospedale Rizza. Il provvedimento contiene l’approvazione del progetto esecutivo e l’adozione della relativa variante al Piano regolatore generale. La quarta proposta di delibera riguarda una modifica al regolamento delle entrate per adeguarlo alla legge regionale numero 1 del 2026 che prevede incentivi per i comuni al raggiungimento di certi obiettivi.

​La mozione, infine, porta la firma del gruppo consiliare del Partito democratico e ha per oggetto: “Contro la reintroduzione della leva militare obbligatoria, contro il riarmo dei singoli Stati nazionali e in difesa dell’articolo 11 della Costituzione Italiana”.