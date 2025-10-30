Siracusa, “quel luogo per noi sacro è diventato una discarica”: l’appello di Barbara Risita per il fratello Ernesto

Un grido di dolore e indignazione arriva da Barbara Risita, sorella di Ernesto Risita, il giovane siracusano di 31 anni morto in un incidente in moto l’8 anni fa, il 16 agosto 2017, sulla strada provinciale 58 in contrada Capo Murro di Porco, a Siracusa.

“Quel luogo per me e per la mia famiglia è sacro — racconta Barbara alla nostra redazione — ma oggi è ridotto a una discarica. Da settimane cerco invano di ottenere un intervento di pulizia: ho chiamato la Polizia Municipale, mi è stato detto di contattare la Tekra, la società che gestisce il servizio di igiene urbana. Sono andata anche di persona al comando, mostrando le foto. Gli agenti hanno chiamato la Tekra davanti a me, ma ad oggi nessuno è venuto a rimuovere tutta quell’immondizia.”

La donna indica con precisione il punto: strada Capo Murro di Porco 57, lungo il tragitto che conduce al Plemmirio, dove nel 2017 suo fratello perse la vita in un incidente autonomo. Secondo la ricostruzione di allora, Ernesto avrebbe perso il controllo della moto in prossimità di una curva, morendo sul colpo dopo l’impatto sull’asfalto.

“Oggi — prosegue Barbara — vedere quel tratto di strada sommerso dai rifiuti mi spezza il cuore. È il luogo dove mio fratello ha perso la vita, e dovrebbe essere rispettato, non abbandonato nel degrado. Chiedo solo che venga restituita dignità a quel posto che per noi è sacro.”

Un appello accorato, quello di Barbara Risita, rivolto alle autorità competenti e alla comunità tutta, affinché quel luogo di dolore e memoria possa tornare a essere uno spazio di rispetto e decoro, e non una discarica a cielo aperto.