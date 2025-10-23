Siracusa, questa notte sospesa l’erogazione idrica in tutta Ortigia

A partire dalle 23 di oggi, 23 ottobre, sarà temporaneamente sospesa l’erogazione idrica in tutto il quartiere di Ortigia per consentire, in sicurezza, i lavori urgenti di adeguamento della rete idrica e fognaria nel tratto di via Salomone, compreso tra via Santa Teresa e via delle Sirene.

L’intervento, necessario per la sostituzione di tratti vetusti dei collettori e per i lavori di riqualificazione urbana di via Santa Teresa, è stato definito “urgente e indifferibile” dal Comune.

Il ripristino del servizio idrico è previsto entro le 3 del 24 ottobre, salvo imprevisti tecnici durante le operazioni.

I residenti e le attività della zona sono invitati a limitare i consumi d’acqua e a predisporre le scorte necessarie per la durata dei lavori.