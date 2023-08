Siracusa, questa sera al Teatro greco ‘La Traviata’ di Giuseppe Verdi tradotta in Lis

L’attesa è finita: questa sera al Teatro greco di Siracusa la sezione opera dell’edizione 2023 del Festival Lirico dei Teatri di Pietra sarà inaugurata, alle 21, con l’opera lirica più amata e rappresentata al mondo: La Traviata di Giuseppe Verdi per la prima volta tradotta nel linguaggio dei segni.

Il Festival opererà una vera e propria rivoluzione culturale e sociale, in quanto per la prima volta dal vivo anche le persone sorde potranno godere di un caposaldo del melodramma italiano attraverso un inedito progetto che nasce dalla collaborazione tra il Coro Lirico Siciliano, ideatore e produttore della manifestazione, e l’associazione “Sicilia, turismo per Tutti” di Siracusa, nella persona di Bernadette Lo Bianco.

Il capolavoro del Cigno di Busseto sarà realizzato in maniera completa e innovativa con una particolare mise en espace firmata dal talento registico di Salvo Dolce, con effetti che regaleranno allo spettatore un vero e proprio intimo coinvolgimento nel dramma in tre atti ispirato a “La Dame aux camelias” di Alexandre Dumas figlio.

Assoluti protagonisti due tra i complessi di maggiore rilievo, il Coro Lirico Siciliano e l’Orchestra Filarmonica della Calabria, diretti da Filippo Arlia. L’aria festosa e spensierata dell’opera lirica sarà arricchita dai ritmi travolgenti e dalla forza evocativa della danza andalusa grazie al Balletto originale flamenco di Murcia (Spagna) diretto da Matilde Rubio, per una notte intrisa di magia, mito ed eternità.

I biglietti ancora disponibili a pressi ridotti per residenti provincia di Siracusa direttamente al botteghino del Teatro greco