Siracusa, question time con 19 interrogazioni: consultori familiari, social housing, centro di raccolta e sistemi di videosorveglianza

Sarà interamente dedicata al question time la seduta convocata dal presidente del consiglio comunale, Alessandro Di Mauro, per lunedì prossimo (30 gennaio) alle 10.

Le interrogazioni presentate sono in tutto 19, di queste, 12 sono state firmate dai consiglieri del Partito democratico Massimo Milazzo, Sara Zappulla e Angelo Greco; 6 sono state sottoscritte dal gruppo di Fratelli d’Italia, composto da Paolo Cavallaro e Paolo Romano, e una da Ivan Scimonelli.

Il Pd interroga l’Amministrazione su: progetti di inserimento lavorativo attivati dal Comune; monitoraggio dei beni confiscati; consultori familiari e lo stato degli accordi tra il Comune e l’Asp; attuazione del progetto di social housing; valorizzazione del Museo del mare; la ricerca della nuova sede per la circoscrizione e la biblioteca del quartiere Borgata; monitoraggio e miglioramento della qualità dell’aria; pulizia dei terreni incolti e capacità del Comune di intervenire in danno dei proprietari; i lavori in viale Teocrito; il mantenimento della casetta dell’acqua nel carcere di Cavadonna; il nuovo gestore della manutenzione del verde pubblico; la rendicontazione del progetto Sprar “Aretusa” e l’accesso ai bando Sai.

Le interrogazioni di Fratelli d’Italia si occupano: del Centro comunale di raccolta di Arenaura; del programma degli eventi estivi; dei parcheggi di via Mazzanti e via Damone; del prossimo capitolato d’appalto del servizio di igiene urbana; della pericolosità di viale del Lidi nel tratto di Fontane Bianche; delle condizioni dei bagni pubblici.

Il question time sarà aperto dall’interrogazione con la quale Ivan Scimonelli chiede di fare il punto sui sistemi di videosorveglianza presenti in città.