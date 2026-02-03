Siracusa, la Questura incontra gli anziani del centro sociale Grottasanta

Un altro appuntamento interessante, ieri sera, per il tema trattato, la Grande Emigrazione Siciliana, che ha registrato una massiccia presenza di soci e ospiti al Centro Sociale Culturale Grottasanta di Siracusa ove si è svolto il Pomeriggio culturale Insieme in collaborazione con il gruppo culturale Vicuntolanostrastoria. Scaletta più che nutrita e diverse presenze artistiche sul palcoscenico hanno posto l’accento sulla storia infinita e senza tempo del viaggio della speranza, dal 1860 ai giorni nostri, con le recente migrazioni extracomunitarie. Le similitudini non sono mancate con la poesia di Pietro Valenti interpretata da Lalla Bruschi. Ma andiamo per ordine. Ad aprire il pomeriggio stavolta è stato l’ incontro con la Polizia della questura di Siracusa sull°antitruffa. Consigli utili e scambio di informazioni con il responsabile delle relazioni esterne della Questura Tommaso Bellavia e il nuovo dirigente delle Volanti, dott. Garro.

Dopo un’ ora di dibattito proficuo col pubblico, il tradizionale saluto dei due presidenti, Franco Veneziano e Alfonso Lazzara, ha aperto ufficialmente il Pomeriggio culturale con l introduzione del prof Lazzara sul fenomeno migratorio, quindi i vari interventi artistici: la colonna sonora di questo viaggio nella storia è stata affidata alla cantante Ketty dell’ Aquila in duo con Santi Giudice, l’ angolo della poesia con Lucia Zappulla (profonda e toccante la sua poesia autobiografica della partenza del padre in America con la valigia di cartone ) che ha messo in evidenza il problema odierno della fuga dei cervelli; ormai una certezza la presenza dell’ attrice siracusa Lalla Bruschi che ha dato voce ed anima ad una delle più belle letture del De Amicis, oceano 1889 e subito dopo la poesia di Pietro Valenti sugli angeli neri ispirata alla tragedia di Portopalo del 25 dicembre del 1996.

Tra i vari contributi, tra video Teche Rai ed il reading teatralizzato della compagnia teatrale del Centro Sociale Culturale Grottasanta di “Novecento” di Baricco che ispirò il celebre film la Leggenda del pianista sull’oceano. Finale a sorpresa con il collegamento video con il Venezuela con Rodolfo Greco, fondatore del club calcistico locale Juventus che da bambino lascio la Borgata di Siracusa con nonni e genitori i alla volta dell’America. Con mister Greco si è affrontato anche il problema attuale politico in Venezuela con la promessa di tornare a Siracusa molto presto. Nel parterre degli ospiti, il vice sindaco Edy Bandiera, gli assessori Sergio Imbro’ e Marco Zappulla e l’ ex assessore alle politiche sociali Barbara Ruviolo.

Regia e conduzione di Rosa Tomarchio. Alla consolle Salvo Iannello per i contributi video e Marcello Miceli per i suoni. Prossimo appuntamento il 2 marzo per la Giornata della Donna. Relatrice sarò la prof.ssa Savarino.