Siracusa, quinta giornata dell’Ortigia Film Festival: al Teatro Massimo è il turno di Dedalus

Quinta giornata di proiezioni, giovedì 25 settembre, all’Ortigia Film Festival. A presentare le proiezioni Monica Cartia e a moderare gli incontri Laura Delli Colli.

Alle 19:30, in Sala al Teatro Massimo, per il Concorso lungometraggi opere prime e seconde italiane, in anteprima regionale, sarà la volta di Dedalus di Gianluca Manzetti che incontrerà il pubblico. Nel film, sei aspiranti content creators sono selezionati per partecipare al Dedalus, un nuovo social game che promette di rendere il vincitore ricco e famoso ma quello che sembrava un semplice gioco si trasforma lentamente in qualcosa di completamente diverso. Nel cast, tra gli altri: Luka Zunic, Matilde Gioli, Francesco Russo, Giulio Beranek, Giulia Elettra Gorietti.

A seguire, alle 21:20, per La Voce del Mare in collaborazione con l’Area marina protetta del Plemmirio, l’anteprima europea di A drop of dew di Lu Ren.

Alle 21:30, per il Concorso internazionale documentari, l’anteprima regionale di Claudia fa brutti sogni della catanese Eleonora Sardo e Marco Zenoni. Il film è la storia di due sorelle Eleonora e Claudia con percorsi di vita opposti. Eleonora si interroga sul rapporto con la sorella tossicodipendente. Attraverso un cammino nel cuore ancestrale della Sicilia, lungo la Via Francigena, le due tentano di ritrovarsi. Incontrano il pubblico i registi Eleonora Sardo, Marco Zenoni e il produttore Alessandro Colizzi.

Alle 22:45, per La Voce del Mare in collaborazione con l’Area marina protetta del Plemmirio, A blu frontier di Dinis M. Costa. Un naufragio clandestino avviene al largo della costa di una città andalusa. Mentre la guardia civile si occupa dei naufraghi, i turisti vanno alla fiera e i camion si dirigono verso nord. Allucinati, i rifugiati calpestano un’Europa di cemento che non li vede.

In Arena Minerva, alle 20:30, per Cinema Women, l’anteprima mondiale di The last image della regista ungherese Piros Zánkay. Con Katrine Eichberger, Levente Molnár, Kira Kardos, Iringó Réti. Il film racconta l’arrivo di una pittrice tedesca in un villaggio ungherese dove il passato riaffiora attraverso i silenzi e le fratture di una famiglia. Incontrano il pubblico la regista Piros Zankay e l’interprete Levente Molnàr.

Alle 22:00, per Cinema & Musica, sarà la volta di Fabri Silvestri Gazzè, il film di Francesco Cordio interpretato dai tre artisti. Il film racconta la storia personale e comune dei tre artisti e quella del legame che li ha portati nel 2013 nel Sud del Sudan, un viaggio nel corso del quale hanno cominciato a lavorare al loro disco collettivo, Il padrone della festa.

Alla Sala Vittorini, alle 18.30, per la sezione OFF17 Scuole, anteprima mondiale di A Short sea di Matteo Gamannossi e Riccardo Cocumarolo. Una storia di solitudine e di decisioni quella di Hans Petus che ha vissuto lavorando come custode del faro di Akraberg – una delle rocce più isolate in Europa, nell’arcipelago delle isola Faroe.

A seguire, per il Concorso Internazionale Cortometraggi, anteprima mondiale di Comet in Coma di Margherita Piazza, Carlo Puoti, Camillo Sancisi. In un angolo dimenticato da tutti, nel pieno del conflitto tra Russia ed Ucraina, dove le macerie raccontano la violenza della guerra, un soldato senza armi resta solo con sé stesso.

A seguire, l’anteprima nazionale di Aigua Salina di Ivet Moreno e Abraham Delgado; Superbi, in anteprima regionale, di Nikola Brunelli; The boy with the white skin, in anteprima regionale di Simon Panay.

Ortigia Film Festival è diretto da Lisa Romano e Paola Poli, fondato da Lisa Romano, Roberto Gallo e Carmen Bianca e organizzato dall’Associazione culturale Sa.Li.Ro’. Da quest’anno si avvale anche di un Comitato Culturale composto da Gianni Canova, Steve Della Casa, Laura Delli Colli e Teresa De Santis. Nel corso degli anni il festival ha ricevuto la prestigiosa Medaglia del Presidente della Repubblica e il sostegno di MiC, Comune di Siracusa, Regione Siciliana – Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo, Sicilia Film Commission, Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, Unesco.

