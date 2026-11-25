Politica · Consiglio comunale

“Il tempo è galantuomo”. Si apre così il duro intervento della consigliera comunale Daniela Rabbito, oggi esponente del gruppo Misto, all’indomani dell’elezione di Ivan Scimonelli alla vicepresidenza del Consiglio comunale di Siracusa. Un affondo nei confronti degli ex compagni di gruppo, lo stesso Scimonelli e Francesco Vaccaro, con i quali Rabbito ha condiviso quasi tre anni di attività consiliare all’interno di Insieme.

La consigliera torna sulle ragioni che l’hanno portata a lasciare il gruppo e accusa i due ex colleghi di aver cambiato posizione politica a pochi giorni dalla votazione sulla mozione di sfiducia al sindaco Francesco Italia.

“Mi dispiace di aver condiviso un lungo percorso con i consiglieri Scimonelli e Vaccaro fornendo la mia assoluta lealtà e coerenza, valori evidentemente non comuni a tutti – afferma Daniela Rabbito -. Oggi mi sono resa conto di avere commesso un grossissimo errore a lasciare il gruppo Insieme soltanto dopo quasi tre anni, nonostante avessi più volte nutrito dubbi sul rispetto del ruolo in aula da parte del gruppo e sulla coerenza rispetto al mandato ricevuto dagli elettori”.

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L’elezione di Scimonelli, che ha ottenuto 18 voti contro i 10 raccolti dal candidato del centrodestra Paolo Romano, rappresenta per Rabbito la conferma delle perplessità maturate durante la sua permanenza nel gruppo: “Amarezza e delusione rappresentano i sentimenti che provo nel momento in cui un gruppo di cui ho fatto parte, con lealtà, sceglie di saltare il fosso e gettarsi in mano ai sostenitori di un’amministrazione non sempre capace di risolvere le problematiche quotidiane dei cittadini. La stessa amministrazione che loro a parole dicono di avere sempre osteggiato ma che oggi si ritrovano a sostenere”.

Rabbito torna anche sulla mozione di sfiducia, avanzando dubbi sulla posizione assunta in quella circostanza dai due consiglieri di Insieme.

“Era già tutto previsto, quando, lamentando il mancato coinvolgimento nelle firme alla mozione di sfiducia, hanno votato favorevolmente sapendo bene che la mozione non sarebbe passata – sostiene -. Oggi sono usciti allo scoperto e se ne assumeranno le conseguenze dinanzi a tutti gli elettori, come tutti noi eletti d’altronde”.

Un’accusa che si estende ai rapporti tra le forze di opposizione e alle interlocuzioni che hanno preceduto l’elezione del vicepresidente.

“Mi dispiace di aver condiviso con loro un percorso trasparente che non meritavano assolutamente, anche e soprattutto alla luce di accordi quasi certamente premeditati giorni fa e mai palesati anche durante gli ultimi incontri con tutte le opposizioni. Nella vita, e ancor più in politica, ci vuole coraggio a tenere la schiena dritta e ad essere rispettosi e coerenti, ed è di questo che la città ha bisogno, di chiarezza e lealtà – ribadisce, confermando la propria collocazione all’opposizione, escludendo cambiamenti rispetto al percorso politico intrapreso -. Resta ferma la mia opposizione, seppur costruttiva, basata sul confronto, sul dialogo e sull’ascolto a prescindere dal colore politico, nel rispetto dei cittadini che mi hanno sostenuta e per il mandato che mi hanno dato”.

Infine, un passaggio sulla distanza tra cittadini e istituzioni e sulle conseguenze politiche delle divisioni emerse in Consiglio comunale: “Lascio ovviamente il giudizio ai cittadini che purtroppo, dinanzi a questi teatri politici, si discostano sempre di più dalle istituzioni perdendo fiducia – conclude Rabbito -. In pochi giorni dalla sfiducia cambiano gli equilibri in aula per mero opportunismo politico, ma mi auguro che la gente si ricorderà e farà le dovute valutazioni e considerazioni alla luce di questi accordi politici discutibili”.