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Siracusa, raccolta di abiti e tessuti usati: tutte le date e i punti di novembre

di Oriana Gionfriddo ·
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abiti usati
Immagine generata con l’intelligenza artificiale

Abiti, scarpe, cinture, borse, cappelli, ma anche coperte, lenzuola, piumini e tende. A Siracusa prosegue per tutto novembre la raccolta degli indumenti e dei tessuti usati organizzata dal Comune con la ditta Rubino srl. Gli indumenti vanno consegnati dentro sacchi trasparenti.

Ecco le prossime date:

-martedì 10 novembre: dalle 9.30 alle 11, settore Politiche sociali, via Italia 105;

-venerdì 13 novembre: dalle 9.30 alle 12.30, parcheggio di via Augusta; dalle 9.30 alle 11, piazza Silvestro Rossello, in via dei Vespri, al Belvedere;

-martedì 17 novembre: dalle 9.30 alle 11, settore Politiche sociali, via Italia 105;

-venerdì 20 novembre: dalle 9.30 alle 12.30, parcheggio di via Augusta; dalle 9.30 alle 11, traversa Carrozziere;

-martedì 24 novembre: dalle 9.30 alle 11, settore Politiche sociali, via Italia 105;

-venerdì 27 novembre: dalle 9.30 alle 12.30, parcheggio di via Augusta; dalle 9.30 alle 11, largo Cotzia, dietro il mercato ortofrutticolo.

In ogni momento, inoltre, gli indumenti usati si possono lasciare negli appositi contenitori dei Centri comunali di raccolta di Targia e Cassibile.

Oriana Gionfriddo

Oriana Gionfriddo

Giornalista pubblicista dal 2018, laureata in Sociologia con un master in Social Media al Sole 24 Ore. In redazione dal 2020, racconta il sociale e le storie del territorio ed è specializzata…

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