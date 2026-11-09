Siracusa, raccolta di abiti e tessuti usati: tutte le date e i punti di novembre

Abiti, scarpe, cinture, borse, cappelli, ma anche coperte, lenzuola, piumini e tende. A Siracusa prosegue per tutto novembre la raccolta degli indumenti e dei tessuti usati organizzata dal Comune con la ditta Rubino srl. Gli indumenti vanno consegnati dentro sacchi trasparenti.
Ecco le prossime date:
-martedì 10 novembre: dalle 9.30 alle 11, settore Politiche sociali, via Italia 105;
-venerdì 13 novembre: dalle 9.30 alle 12.30, parcheggio di via Augusta; dalle 9.30 alle 11, piazza Silvestro Rossello, in via dei Vespri, al Belvedere;
-martedì 17 novembre: dalle 9.30 alle 11, settore Politiche sociali, via Italia 105;
-venerdì 20 novembre: dalle 9.30 alle 12.30, parcheggio di via Augusta; dalle 9.30 alle 11, traversa Carrozziere;
-martedì 24 novembre: dalle 9.30 alle 11, settore Politiche sociali, via Italia 105;
-venerdì 27 novembre: dalle 9.30 alle 12.30, parcheggio di via Augusta; dalle 9.30 alle 11, largo Cotzia, dietro il mercato ortofrutticolo.
In ogni momento, inoltre, gli indumenti usati si possono lasciare negli appositi contenitori dei Centri comunali di raccolta di Targia e Cassibile.