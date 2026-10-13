Siracusa, raccolta di plastica e metalli incompleta: problemi negli impianti regionali

Disagi nella raccolta differenziata a Siracusa. Nella giornata di oggi, martedì 13 ottobre, il servizio di raccolta di plastica e metalli non è stato completato sull’intero territorio comunale a causa delle limitazioni imposte dagli impianti regionali di destinazione dei rifiuti.
Secondo quanto riferito da Risam con un post social, le difficoltà sarebbero riconducibili ai severi limiti sulle quantità giornaliere che gli impianti regionali possono ricevere. Una situazione che ha impedito di portare a termine regolarmente le operazioni di raccolta previste per oggi.
Criticità legate alla capacità di ricezione della rete impiantistica regionale e che non dipendono dalla volontà del Comune di Siracusa né di Risam Srl, la società incaricata del servizio. Il Comune assicura di essere al lavoro per ripristinare la regolarità della raccolta nel più breve tempo possibile, compatibilmente con i tempi tecnici necessari a superare le difficoltà di conferimento.