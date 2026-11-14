Siracusa, raccolta differenziata condomini. Ugl “Più controlli, operatori non hanno colpe”

Attualità · RIFIUTI

Più controlli nei condomini, multe per chi non rispetta le regole della raccolta differenziata e tutela per gli operatori ecologici. È la richiesta che Paolo Iacono, segretario regionale dell’Ugl Igiene ambientale, rivolge al Comune di Siracusa.

“Chiediamo al Comune di iniziare a fare controlli seri in diversi condomini della città, per far rispettare le modalità e le regole di una corretta raccolta differenziata”, afferma Iacono. “A distanza di parecchi anni non è accettabile che le regole non vengano rispettate”.

Per il sindacalista il rispetto delle regole deve valere per tutti. “Gli operatori devono vigilare che le utenze facciano le cose correttamente, e lo stesso vale per il Comune”, spiega. “Ricominciamo a fare seriamente i controlli ambientali, come si faceva anni fa con il personale Risam. Chi non rispetta le regole va multato seriamente e, se è il caso, anche con il fermo amministrativo dei mezzi personali”.

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Iacono difende i lavoratori del servizio di igiene urbana. “Non possiamo addossare le responsabilità agli operatori, che ogni giorno svolgono il proprio lavoro con dignità e serietà e che tante volte vengono anche aggrediti verbalmente”, sottolinea. “I lavoratori non si toccano: sono loro a garantire un servizio essenziale per mantenere pulita la città e non devono essere criticati. Ognuno deve prendersi le proprie responsabilità”.

Secondo il segretario regionale, il rischio riguarda anche i conti. “O si cambia totalmente, o saremo costretti a fallire, continuando a conferire l’indifferenziata in discarica e pagandola a caro prezzo”, avverte.

L’Ugl annuncia che la prossima settimana chiederà un incontro con l’amministrazione comunale.