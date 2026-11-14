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Siracusa, raccolta differenziata condomini. Ugl “Più controlli, operatori non hanno colpe”

di Oriana Gionfriddo ·
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Più controlli nei condomini, multe per chi non rispetta le regole della raccolta differenziata e tutela per gli operatori ecologici. È la richiesta che Paolo Iacono, segretario regionale dell’Ugl Igiene ambientale, rivolge al Comune di Siracusa.

“Chiediamo al Comune di iniziare a fare controlli seri in diversi condomini della città, per far rispettare le modalità e le regole di una corretta raccolta differenziata”, afferma Iacono. “A distanza di parecchi anni non è accettabile che le regole non vengano rispettate”.

Per il sindacalista il rispetto delle regole deve valere per tutti. “Gli operatori devono vigilare che le utenze facciano le cose correttamente, e lo stesso vale per il Comune”, spiega. “Ricominciamo a fare seriamente i controlli ambientali, come si faceva anni fa con il personale Risam. Chi non rispetta le regole va multato seriamente e, se è il caso, anche con il fermo amministrativo dei mezzi personali”.

Iacono difende i lavoratori del servizio di igiene urbana. “Non possiamo addossare le responsabilità agli operatori, che ogni giorno svolgono il proprio lavoro con dignità e serietà e che tante volte vengono anche aggrediti verbalmente”, sottolinea. “I lavoratori non si toccano: sono loro a garantire un servizio essenziale per mantenere pulita la città e non devono essere criticati. Ognuno deve prendersi le proprie responsabilità”.

Secondo il segretario regionale, il rischio riguarda anche i conti. “O si cambia totalmente, o saremo costretti a fallire, continuando a conferire l’indifferenziata in discarica e pagandola a caro prezzo”, avverte.

L’Ugl annuncia che la prossima settimana chiederà un incontro con l’amministrazione comunale.

Oriana Gionfriddo

Oriana Gionfriddo

Giornalista pubblicista dal 2018, laureata in Sociologia con un master in Social Media al Sole 24 Ore. In redazione dal 2020, racconta il sociale e le storie del territorio ed è specializzata…

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