Siracusa, raccolta rifiuti a rischio rallentamenti: avviso di Risam ai cittadini

Possibili disagi nella raccolta dei rifiuti a Siracusa. A comunicarlo è la società Risam, che gestisce il servizio di igiene urbana, segnalando rallentamenti legati ai limiti nei conferimenti imposti dall’impianto Sicula Trasporti.
Secondo quanto spiegato dall’azienda, il problema non riguarda soltanto il capoluogo ma l’intero comprensorio servito dall’impianto, con ripercussioni che potrebbero protrarsi per alcuni giorni.
Per contenere i disagi, Risam invita la cittadinanza a collaborare: limitando l’esposizione dei rifiuti indifferenziati e rispettando con attenzione la raccolta differenziata secondo l’ecocalendario.
Una gestione più attenta dei conferimenti domestici, sottolinea la società, può contribuire a ridurre l’impatto dei rallentamenti sul servizio.
Intanto, è stata comunicata anche una modifica al calendario: il servizio di ritiro della carta previsto per sabato 18 aprile sarà anticipato alle 5 del mattino. Un accorgimento organizzativo adottato per cercare di mantenere regolare almeno parte delle attività, nonostante le criticità legate agli impianti di smaltimento.
La situazione resta in evoluzione e ulteriori aggiornamenti potrebbero arrivare nei prossimi giorni.
© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni
Stampa Articolo
© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni