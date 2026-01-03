Siracusa, rafforzati i controlli nelle zone commerciali della città

La Questura di Siracusa, in vista di questo fine settimana festivo, ha predisposto un piano di rafforzati servizi di controllo del territorio, fortemente voluto dal Questore, Roberto Pellicone, mirati a contrastare i reati predatori e, più in generale, ogni forma di illegalità.

Tali servizi, iniziati già ieri sera, sono in corso anche questa mattina, con particolare attenzione alle zone di maggiore interesse commerciale della città (viale Tisia, viale Zecchino, via Pitia e viale Tica) ove, visto anche l’inizio dei saldi di stagione, è previsto un maggiore afflusso di persone con una conseguente maggiore circolazione di denaro.

In particolare, nella giornata di ieri gli agenti della Polizia di Stato, in servizio alle Volanti della Questura di Siracusa ed al Reparto Prevenzione Crimine della Questura di Catania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio identificando 365 persone e controllando 142 mezzi.

Particolare attenzione è stata posta al rispetto delle norme del Codice della Strada e 12 sono state le sanzioni amministrative per mancato uso delle cinture di sicurezza e per utilizzo del cellulare alla guida.

Tali servizi saranno effettuati anche nei prossimi giorni, in occasione di questo ultimo fine settimana festivo, durante il quale gli agenti vigileranno sulla sicurezza di tutti all’insegna dell’ormai noto claim della Polizia di Stato: “essercisempre”.