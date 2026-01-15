Siracusa, “Ragazzi in classe come in un frigorifero”: Gilistro (M5S) chiede un’audizione urgente all’Ars

Il caso delle aule gelide nelle scuole di Siracusa approda all’Assemblea Regionale Siciliana. A sollevare ufficialmente la questione è stato il deputato regionale del Movimento 5 Stelle, Carlo Gilistro, che ha annunciato di aver chiesto un’audizione urgente in Commissione per affrontare un’emergenza che, a suo dire, non riguarda solo Siracusa ma l’intera Sicilia.

“Mettere i nostri ragazzi in aule con 5 o 6 gradi equivale a farli studiare dentro un frigorifero professionale – ha dichiarato Gilistro – e questo è inaccettabile, soprattutto per la loro salute fisica e psicologica”. Negli ultimi giorni la protesta degli studenti è esplosa in tutta la provincia, con cortei partecipatissimi e manifestazioni spontanee contro i disagi causati dai termosifoni guasti e da strutture scolastiche inadeguate.

Pur riconoscendo l’impegno del Libero Consorzio Comunale di Siracusa e del presidente Michelangelo Giansiracusa, Gilistro sottolinea come il problema affondi le radici in anni di mancata programmazione. “Non è una responsabilità di oggi – ha precisato – ma una criticità strutturale che va affrontata senza più rinvii”.

Per questo il parlamentare pentastellato ha chiesto la convocazione dei presidenti dei Liberi Consorzi siciliani, dell’assessore regionale all’Istruzione Turano, dell’assessore alle Infrastrutture e dell’Ufficio scolastico regionale. “Da questo momento in poi – ha aggiunto – non ci possono essere deroghe sul comfort, sulla sicurezza e sulla dignità degli ambienti scolastici”.

Un messaggio chiaro anche agli studenti in protesta: “Hanno fatto benissimo a manifestare. Non è uno sciopero o un’occupazione, ma un loro diritto. Dovrebbero essere le istituzioni a impedire che si entri in classe in condizioni non sicure. I ragazzi stanno dando una lezione di responsabilità agli adulti”

Il deputato M5S ha infine assicurato la sua presenza accanto agli studenti “in prima fila, ovunque e comunque – ribadendo che – non si può risparmiare su istruzione e sanità”, due pilastri fondamentali per il futuro della comunità.